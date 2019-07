Anniversario sbarco sulla Luna | 50 cose da sapere sulla Luna e il programma Apollo

A Zafferana Etnea un grande evento per celebrare il 50° Anniversario dello Sbarco sulla Luna : Mezzo secolo di Luna. 20 Luglio 1969 – 20 luglio 2019: a 50 anni esatti dalla passeggiata più famosa della storia, il Planetario di Zafferana Etnea festeggia lo Sbarco di Apollo 11 con una serata di iniziative che si snoderanno tra la struttura e la piazza cittadina, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere un evento storico e di osservare l’affascinante volta celeste con tutte le sue meraviglie. «Questo è un piccolo passo per un uomo, ...

A Pisa un grande evento per celebrare il 50° Anniversario dello sbarco sulla Luna : Una serata evento per rievocare la missione Apollo 11 ma anche per far partire da Pisa un virtuale in bocca al lupo all’astronauta Luca Parmitano che il 20 luglio sara’ di nuovo in partenza per la missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale. A cinquant’anni dallo storico primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, Palazzo Blu propone per venerdi’ 19 luglio alle 21.30 un’iniziativa gratuita con filmati ...

Sbarco dell’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° Anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

Pisa : al via Luna50 - la rassegna dedicata al 50° Anniversario dello sbarco sulla Luna : Prende il via giovedì 4 luglio Luna50, la rassegna di eventi organizzata dal Comune e dall’Università di Pisa e dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. L’appuntamento è alla Cittadella Galileiana alle 21:15 per la serata inaugurale durante la quale sarà proiettato il materiale video messo a disposizione dalle teche RAI e appositamente montato per l’occasione. Sul palco ci saranno anche Dario Focardi e Cristina Gardumi della ...

