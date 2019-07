Nei primi 5 mesi entrate tributarie e contributive in aumento

LIVE Italia-Stati Uniti 7-3 pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri straordinari Nei primi due quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVALLO! Ottima Italia nelle prime due frazioni, gli azzurri devono difendere il 7-3. 22” GUIDIIIII!! Che gol da lontanissimo, 7-3 per l’Italia. 52” PELLEGRINI!! Ennesimo riflesso incredibile del portiere italiano che si aiuta con il palo. 1’22” Cannella ristabilisce le tre lunghezze di distanza! Tiro angolato e 6-3 per gli azzurri. 2’11” Del Basso! ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani Nei primi venti allo Scottish Open. Bertasio quarto - guidano in tre con un grande Wiesberger : Si è concluso da poco il secondo giro dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in corso di svolgimento al Renaissance Club di North Berwick. Tre uomini si dividono il comando con il notevole score di -14: il sudafricano Erik Van Rooyen, l’inglese Lee Slattery e l’austriaco Bernd Wiesberger. Sia Van Rooyen che Slattery hanno girato in 64 colpi, 7 sotto il par, mentre Wiesberger è riuscito a trovare uno spettacolare -10 ...

Nessun aumento dei costi dell’offerta telefonica Nei primi 6 mesi : È in discussione al Senato un disegno di legge che vieta agli operatori telefonici di effettuare rincari nei primi 6 mesi di contratto. Le compagnie tendono a aumentare i costi dell'offerta in seguito alla stipulazione del contratto per evitare il fenomeno del turismo telefonico, per cui gli utenti cambiano spesso la propria offerta: con il nuovo disegno di legge, tuttavia, i consumatori non dovrebbero ricevere sorprese almeno per i primi mesi.

Universiadi Napoli - Nei primi giorni di gare tre medaglie d'oro e tanti podi per l'Italia : Universiadi di Napoli 2019 iniziate bene per gli atleti italiani, che alla lunga si stanno facendo valere nelle discipline specialità della casa come la scherma, la ginnastica, nuoto, shooting e i tuffi. Invece, si sta rivelando più difficile il cammino italiano negli sport di squadra, dove gli azzurri vanno a corrente alternata. È possibile seguire le gare su Rai 2, Rai Sport o iscrivendosi gratuitamente al sito della FISU....Continua a leggere

MotoGp - Viñales svela la sua strategia : “Nei primi giri della gara studierò Marquez - ecco cosa ho in mente” : Lo spagnolo ha ammesso di non aver compiuto un giro perfetto, utile comunque ad ottenere la prima fila della griglia di partenza del Gp di Germania Maverick Viñales riesce a centrare l’obiettivo prefissato prima delle qualifiche, ottenendo la prima fila sulla griglia di partenza del Gp del Sachsenring. AFP/LaPeresse Un’ottima prestazione quella del pilota Yamaha, che ha comunque ammesso ai microfoni di Sky Sport di aver ...

Farmaci : 3.400 sono aumentati di prezzo Nei primi 6 mesi 2019 negli USA : negli Stati Uniti i prezzi di oltre 3.400 Farmaci sono aumentati nei primi 6 mesi del 2019, con una crescita del 17% rispetto al numero di prodotti a costo lievitato registrato nel 2018, pari a 2.900. L’aumento medio del prezzo è stato del 10,5%, pari a 5 volte il tasso di inflazione. Per 41 Farmaci il prezzo è cresciuto di oltre il 100%, inclusa una versione generica dell’antidepressivo fluoxetina – il noto Prozac* – il ...

Usa 2020 - Nei primi sondaggi sui candidati dem c’è già una sorpresa : Chi ha vinto il primo dibattito tra la folta schiera di candidati democratici alle presidenziali del 2020? Lo si è detto fin da subito, dal minuto successivo alla fine dei due match: Kamala Harris ha surclassato tutti, a spese soprattutto di Joe Biden. Ci sono però altri discorsi da fare. Tra i 20 candidati (in realtà sono 24, ma 4 non sono stati ammessi al primo dibattito non avendo una percentuale di consensi sufficiente) l’ex ...

È guerra alle rimodulazioni in Senato : un nuovo disegno di legge le vieta Nei primi sei mesi : Un nuovo disegno di legge mira a una maggiore trasparenza delle tariffe e a combattere le rimodulazioni: in Senato sono in corso in questi giorni audizioni con i vari operatori telefonici. L'articolo È guerra alle rimodulazioni in Senato: un nuovo disegno di legge le vieta nei primi sei mesi proviene da TuttoAndroid.

Le lezioni di vita che abbiamo imparato Nei nostri primi 30 anni – parte #5 : La presenza più forte non è quella più esuberanteÈ possibile sperimentare la presenza di DioLa libertà e la fiducia sono i più grandi doni nelle relazioniRaggiungete i regni superiori della coscienzaCreare una relazione romantica appagante è possibileC’è chi dice che i 50 anni sono i migliori per una donna: maggiore consapevolezza, più sicurezza di sé, meno dipendenza affettiva… più libertà, anche nel sesso. Sarà. Ma è a 30 anni che ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : trionfa Lorenzo Sonego! Battuto in finale Miomir Kecmanovic - il torinese entra Nei primi 50 del mondo! : Al termine di una finale sudatissima e disputata sotto un caldo micidiale Lorenzo Sonego vince l’ATP 250 sull’erba turca di Antalya battendo col punteggio di 6-7 7-6 6-1 il 19enne serbo Miomir Kecmanovic annullando anche un match point. Equilibratissimo e lunghissimo, un’ora e 13 minuti, il primo set, nel quale l’unico ad avere palle break è Sonego, due nel sesto gioco, tre nel decimo e una nel dodicesimo, le ultime quattro sono anche set point ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-1 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : al momento decide il gol di Scott - arrivato Nei primi minuti di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 18′ Il caldo condiziona un po’ i ritmi di una gara che, sbloccata subito, fatica paradossalmente a decollare. 16′ Tambureggiante l’azione della Norvegia che arriva sul fondo, ma non riesce con Wold a trovare il momento giusto per la battuta verso la porta delle avversarie. La sfera si ...

Caldo africano in Svizzera - già battuti i primi record. Laghi bollenti - e Nei prossimi giorni sarà peggio [DATI] : L’annunciata settimana di temperature canicolari ha iniziato a farsi sentire oggi in Svizzera. Alcuni record sono stati registrati in alta quota ma non ancora in pianura. In quest’ultima hanno spiccato le città vallesane di Visp e Sion, con rispettivamente +35,9°C e +35,8°C. Al momento l’aria è estremamente calda a media e alta quota e ciò ha fatto segnare record di temperatura per giugno in molte stazioni di rilevamento nelle ...

Golf : Andrea Pavan torna nella top-100 mondiale per rimanerci. Tre italiani Nei primi cento! : il successo di ieri al BMW International Open ha regalato ad Andrea Pavan un’altra, grande soddisfazione: il ritorno tra i primi cento giocatori del mondo, stavolta con tutti e due i piedi ben dentro il gotha della disciplina. Il romano, infatti, diventa numero 83, mentre nel suo esordio in top 100 era rimasto sempre tra la posizione numero 99 e la 100. Con la vittoria di ieri, Pavan mette fine a un periodo particolarmente difficile, che ...