Il russiagate non scalfisce i consensi della Lega | nei sondaggi resta al 37-38%

Salvini non molla Savoini e D'Amico sul russiagate e provoca M5s su Siri e Garavaglia : Apre il fortino del Viminale alle parti sociali per non sentirsi solo e per tutto il giorno Matteo Salvini prova a rialzare la testa sbandierando sondaggi, provocando gli alleati M5s e difendendo tutti coloro che per una ragione o per un’altra sono finiti in inchieste giudiziarie che coinvolgono la Lega: “Conosco brave persone. Fino a prova contraria, io ho fiducia nelle persone. Se c’è uno stato di diritto liberale e ...

russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

russiagate Lega - Savoini non risponde alle domande dei Pm : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

russiagate Lega - parla Limonov : 'Fake news - Buzzfeed non è credibile' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale presunto scandalo è nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed news, che ha reso noto l'audio segreto di una discussione tenutasi presso l'Hotel Metropol di Mosca. Il protagonista della vicenda è l'ex portavoce di Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, da sempre vicino alle ...

DALLA CINA/ Lao Xi : russiagate - cosa deve dire Salvini per non finire come Craxi : Questa settimana è l'ultima a disposizione di Salvini per disinnescare il Russiagate e una crisi di governo che la Lega dovrebbe subire

russiagate-Lega - Salvini scarica Savoini : "Non l'ho inviato io - non so cosa facesse" : Il vicepremier si difende: "cosa faceva a quel tavolo? Chiedetelo a lui". Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

Mueller rompe il silenzio sul russiagate : “Incriminare il presidente non era una opzione” : Nell’annunciare il suo addio al dipartimento di Giustizia e il suo ritorno alla vita privata, il procuratore speciale che per 22 mesi ha indagato sul cosiddetto Russiagate ha ribadito quanto era emerso a marzo, quando aveva consegnato il suo rapporto conclusivo al segretario alla Giustizia: «Se fossimo stati certi che il presidente non ha commesso ...