Defector - recensione

(Di martedì 16 luglio 2019) Ormai i visori per la realtà virtuale stanno prendendo sempre più piede e con essi i giochi pensati per essere utilizzati sfruttandone le caratteristiche. Il catalogo Oculus, dopo il lancio del Quest e l'arrivo della nuova versione Rift S si sta arricchendo sempre più di nuovi contenuti e uno di questi è proprio, titolo appena uscito sull'Oculus Store per Rift S. Si può giocare da in piedi o da seduti spostandosi e guardandosi intorno con i due controller touch: necessita di un PC di fascia media per giocare (vedi box) ed ovviamente del nuovo visore cablato di Oculus, la versione S di cui vi faremo trovare unacompleta sulle pagine di Eurogamer.it tra qualche giorno.Tornando al gioco, si tratta di un titolo ibrido che mescola vari elementi di sparatutto, soluzione enigmi, manipolazione di oggetti e dialoghi per riprodurre le vicende di un operativo del governo ...

