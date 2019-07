Autonomia : Zaia - ‘un Paese di serie A e uno di serie B esistono già’ : Verona, 16 lug. (AdnKronos) – ‘Solo chi non conosce il testo lo può etichettare come secessionista. Un Paese di serie A e uno di serie B esistono già, grazie alla ‘mala gestio’ di Regioni e Comuni incompetenti. Autonomia vuole dire modernità e responsabilità e la nostra proposta si basa su solidarietà e sussidiarietà. Venerdì a Roma il prossimo incontro sul tema. Voglio essere positivo e fiducioso. E’ un fatto ...

Autonomia : Zaia - 'siamo al Conclave - prima o poi arriverà la fumata bianca' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Così come siamo arrivati in fondo con le Olimpiadi e con le Colline del Prosecco patrimonio dell'Unesco, arriveremo in fondo alla partita dell'Autonomia, che è diventata quasi un Conclave: a forza di fumate nere, alla fine vedremo anche una fumata bianca. Poi si tratte

Autonomia : Zaia - ‘siamo al Conclave - prima o poi arriverà la fumata bianca’ : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Così come siamo arrivati in fondo con le Olimpiadi e con le Colline del Prosecco patrimonio dell’Unesco, arriveremo in fondo alla partita dell’Autonomia, che è diventata quasi un Conclave: a forza di fumate nere, alla fine vedremo anche una fumata bianca. Poi si tratterà di decidere se si firma o meno, ma in questo momento vedo di buon grado il fatto che il presidente del Consiglio ha ...

Autonomia : Zaia - 'qualcuno guarda ancora al Medioevo' : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - "Qui c'è qualcuno che guarda ancora al Medioevo". A lanciare il duro j'accuse è il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi torna sull'empasse sul fronte dell'Autonomia. "Bisogna ripartire nel rispetto dei cittadini, e io non posso tollerare che si prendano in giro i

Autonomia : Zaia - ‘qualcuno guarda ancora al Medioevo’ : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – “Qui c’è qualcuno che guarda ancora al Medioevo”. A lanciare il duro j’accuse è il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi torna sull’empasse sul fronte dell’Autonomia. “Bisogna ripartire nel rispetto dei cittadini, e io non posso tollerare che si prendano in giro i cittadini – stigmatizza duramente – che si parli ancora di ‘secessione dei ...

Autonomia : Gruppo Zaia - 5 Stelle e zero promesse mantenute : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Sono nati per rivoluzionare il Paese, dicevano, ed aprire il Parlamento come una scatoletta. Dopo un anno di promesse e contratti sulla Autonomia, però, continuano a rinviare, e si dimostrano, nei fatti, peggio persino della tanto detestata Prima Repubblica”. E’ netta

Autonomia : Gruppo Zaia - 5 Stelle e zero promesse mantenute : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Sono nati per rivoluzionare il Paese, dicevano, ed aprire il Parlamento come una scatoletta. Dopo un anno di promesse e contratti sulla Autonomia, però, continuano a rinviare, e si dimostrano, nei fatti, peggio persino della tanto detestata Prima Repubblica”. E’ netta la posizione del capoGruppo diel Gruppo Zaia Presidente, Silvia Rizzotto, sullo strappo istituzionale al tavolo per ...

Autonomia : Zaia - 'una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini' (2) : (AdnKronos) - Poi una richiesta ufficiale: “A prescindere da tutto – dice Zaia – chiedo formalmente ai grillini di presentare subito agli italiani la loro proposta di Autonomia. Visto che si sprecano quotidianamente nel commentare la nostra, diamo per scontato che di Autonomia sanno tutto, e quindi

Autonomia : Zaia - 'una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini' : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Siamo davanti a una farsa, un’autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l’Autonomia verso l’agonia. Sappiano però che, finchè ci sarò io, l’Autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti”. Così il Presidente della Regione del

Autonomia : Zaia - ‘una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini’ (2) : (AdnKronos) – Poi una richiesta ufficiale: ‘A prescindere da tutto ‘ dice Zaia ‘ chiedo formalmente ai grillini di presentare subito agli italiani la loro proposta di Autonomia. Visto che si sprecano quotidianamente nel commentare la nostra, diamo per scontato che di Autonomia sanno tutto, e quindi presentino immediatamente, non tra mesi come altre cose che stiamo aspettando, la loro proposta, con un articolato e ...

Autonomia : Zaia - ‘una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini’ : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Siamo davanti a una farsa, un’autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l’Autonomia verso l’agonia. Sappiano però che, finchè ci sarò io, l’Autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’esito negativo del vertice sull’Autonomia tenutosi a ...

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Cons

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...