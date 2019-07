A rischio il concerto di Jovanotti a Vasto | Problemi di sicurezza

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Francesca Bernasconi Il prefetto a chiesto di bloccare l'evento: "Al'incolumità di decine di migliaia di fan" Il Jova Beach Party, l'evento dell'estate, che porta il cantante su numerose spiagge italiane, per poi terminare in cima alle Dolomiti, a Plan de Corones, colleziona una polemica dietro l'altra. Prima era stato accusato di non fare attenzione all'ambiente, nonostante la collaborazione con il Wwf e il cambiamento di alcuni siti, per non mettere ai piccoli di un volatile che nidifica sulla sabbia. Poi la polemica con Reinhold Messner, circa ilin montagna, che a detta dell'alpinista sarebbe un modo per "strumentalizzale e commercializzare la montagna". Infine, l'accusa, rivelatasi poi non completamente veritiera, di sfruttare i giovani come volontari per farli lavorare negli eventi, ripagandoli solamente con un panino e una bibita. Ma per ...

