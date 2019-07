Viminale | con Salvini rispunta Siri come responsabile economico della Lega Il Pd | che

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...

Viminale contro la Francia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di , mentre la portavoce del governo Macron, Sibeth Ndiayel, aveva bollato come ‘non accettabile’ il comportamento del ministro dell’Interno Matteo Salvini nei confronti della comandante della . Eppure la Francia aveva ignorato le richieste della nave ong. E più di una volta. Niente porto sicuro e zero risposte alle mail di Rackete. A denunciarlo è proprio Carola, nei giorni in ...

Roma - esposto striscione in solidarietà con Carola Rackete su un balcone accanto al Viminale : Uno striscione con la scritta “Con Carole per la democrazia” è stato esposto su un balcone proprio accanto al ministero dell’Interno presieduto da Matteo Salvini. Lo striscione, ben visibile da Piazza del Viminale, è comparso all’indomani della notizia della querela avviata dalla Capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete contro il titolare del Viminale Carola Rackete, ...

Conte avverte il Viminale sui migranti : "Non si può fare tutto soli. Più sforzi per i rimpatri" : Non si può fare tutto da soli, e per i rimpatri serve di più. È il messaggio che arriva dal premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti. Il fenomeno dell’immigrazione, dice il premier “richiede l’azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci Contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto ...

Dl Sicurezza bis - Lega : “A Viminale potere di vietare sbarchi e multe da un milione a ong”. M5s : “Modifiche non concordate” : Il M5s propone di anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e la Lega rilancia: per le ong che portano migranti in Italia multe fino a un milione di euro. Con il decreto Sicurezza bis che attende l’ok Camera, le due anime del governo gialloverde si danno battaglia sugli emendamenti, con il termine ultimo per presentarli nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio che è stato fissato per ...

Nel governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Migranti - la replica del Viminale a Trenta : con Sophia 18mila migranti tutti in Italia : Il Viminale replica alle dichiarazioni della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che aveva difeso la missione europea Sophia. "18.390 migranti in Italia con la missione Sophia", comunicano fonti del ministero. E Matteo Salvini: "Ditemi se il contrasto dell’immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia".

Mediterranea - Viminale : Ong vuole scontro : 11.30 "34 casse di acqua, 54 pasti, circa 200coperte termiche e 4 flaconi di materiale disinfettante.E' quanto consegnato ieri dalle autorità italiane alla nave di Mediterranea". Altre 34 casse d'acqua sono state rifiutate. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. L'Italia ha confermato alla Alex la disponibilità a scortarla a Malta con trasbordo dei migranti su navi sicure, a patto che entri nel porto per i controlli, ma la Ong ha ...

Mediterranea - Viminale : rifiutano Malta. Ong : condizioni impossibili : Mediterranea, Viminale: rifiutano Malta. Ong: condizioni impossibili Le 13 persone più vulnerabili sono state trasbordate dalla barca Alex e portate a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo. Rimpallo tra La Valletta, Roma e Ong. Viminale: fanno provocazione. Ong replica: affrontare 15 ore di navigazione è ...

**Governo : Salvini convoca parti sociali il 15 luglio al Viminale** : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – E’ arrivata la convocazione del vice presidente del consiglio e ministro degli interni Matteo Salvini alla parti sociali. L’incontro “alla giornata di ascolto, confronto e proposta con le parti sociali sulla crescita del paese”, secondo quanto si apprende, è fissato al 15 luglio alle 10 al Viminale. L'articolo **Governo: Salvini convoca parti sociali il 15 luglio al Viminale** sembra ...

Viminale - accordo con Malta su Alex : 14.32 Fonti del Viminale fanno sapere che c'è accordo totale tra Italia e Malta sul caso dei migranti a bordo della nave Alex:La Valletta è disponibile ad accoglierli e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione sull'isola. Per il caso dei migranti a bordo della Alan Kurdi,nave della Sea-Eye,il Viminale sta predisponendo il divieto d'ingresso in acque territoriali italiane. La nave"potrà far rotta verso la ...

"Situazione insostenibile". Mediterranea verso Lampedusa con 54 migranti a bordo. Il Viminale vieta l'ingresso : La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di ...