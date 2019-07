Uccide la ex a colpi di pistola | fuga finita per Domenico Massari | si è costituito a

“Ti ricordi di me?”. Irrompe al karaoke e Uccide a colpi di pistola l’ex moglie a Savona : “Ti ricordi di me?”, grida all’ex moglie facendo irruzione durante una serata karaoke, poi spara e la uccide. È questo il dramma consumatosi ieri presso il ristorante del bagno “aQuario” a Savona. La donna sarebbe stata colpita mentrecantava. Il locale, stando alle testimonianze raccolte, era pieno al momento della sparatoria. Sarebbero stati esplosi almeno 7-8 colpi che, inizialmente, alcuni avventori ...

Padova - cavallo imbizzarrito colpisce a calci in faccia un uomo al maneggio e lo Uccide : La vittima è un 65enne che si occupa di commercio dei cavalli. Stava tenendo l'animale da terra nel corso di una dimostrazione che sarebbe stata al centro di alcune riprese video che servivano a documentare l’attività equestre. Il cavallo si è imbizzarrito e ha scalciato più volte colpendo in pieno la vittima.Continua a leggere

Sestu. Aldo Soro Uccide Antonio Piras a colpi di fucile : Sarebbe stata una lite tra due allevatori a scatenare il fatto di sangue che ha lasciato una vittima a terra

Usa - polizia Uccide afroamericano con 20 colpi di pistola : a Memphis è guerriglia urbana : Nelle strade di Memphis sono scese migliaia di persone avviando cortei spontanei di protesta contro la violenza della polizia dopo che un ventenne è stato ucciso dagli agenti da seguito di un tentativo di fermo. Le manifestazioni, iniziate in maniera pacifica, ben presto però sono sfociate in scontri.

Tabaccaio Uccide ladro - l'autopsia : «Ha sparato dall'alto - il moldavo colpito alle spalle» : Il colpo è partito dall'alto, probabilmente dal balcone dell'abitazione, colpendo Ion Stavilla alle spalle. Sarebbe morto così, dunque, il ragazzo moldavo di 24 anni che nella...

La moglie cucina le uova ma a lui non vanno : la colpisce con la padella e poi la Uccide con 38 coltellate : La moglie cucina le uova ma lui non ne ha voglia e la uccide. È successo nel Regno Unito, come riferisce il Mirror: Mohammad Qoraishi ha prima colpito più volte la consorte con la padella e poi le ha sferrato 38 coltellate. L’omicidio risale al giorno di Natale del 2018 ma il 7 giugno scorso è arrivata per l’uomo la condanna all’ergastolo: agli inquirenti ha ammesso di aver agito in preda a un raptus. ...

Assalto alla tabaccheria : il titolare spara 7 colpi e Uccide uno dei ladri : Ha sentito dei rumori nella sua tabaccheria, che si trova esattamente sotto all’appartamento in cui abita. E’ uscito con una pistola e quando ha visto tre ladri che provano ad assaltare il negozio armati di un piede di porco, ha sparato sette colpi, uccidendo uno dei malviventi. È successo nella notte a Pavone Canavese, alle porte di San Bernardo di Ivrea. Parrebbe questa la ricostruzione di una notte molto movimentata nel quartiere, ma il ...

Pitbull azzanna e ferisce il suo cane! Lui lo Uccide a colpi di pistola : Di fronte al Pitbull che ha aggredito e azzannato il suo cane, ferendolo gravemente, non ci ha pensato su due volte: ha estratto un'arma che deteneva illegalmente e lo ha ucciso a colpi di pistola. Per questo un uomo di 59 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Molfetta, nella città metropolitana di Bari con le accuse di detenzione illegale di armi e munizione di guerra, ricettazione e uccisione di animali senza che ve ne ...

Era irriconoscibile! Uccide la fidanzata a colpi di piede di porco : Un uomo che ha brutalmente ucciso la sua compagna con un piede di porco è stato condannato all’ergastolo. Rosie Darbyshire, 27 anni, madre di un bimbo, era "irriconoscibile" dopo l’aggressione “senza senso” subita il 7 febbraio da Benjamin Topping, 25 anni, a Preston, in Regno Unito. L’autopsia sul corpo della sventurata ha rivelato che aveva riportato ferite facciali consistenti in almeno 50 colpi separati, oltre a lividi e tagli alle braccia e ...

Monterotondo - colpisce e Uccide il padre violento : «La figlia invochi la legittima difesa» : E' entrata nella caserma dei carabinieri di Monterotondo, ieri mattina, con l'accusa pesantissima di omicidio, Deborah di 19 anni. Il padre era appena morto a causa di un pugno, e la...