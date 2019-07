Trump ha invitato alcune deputate americane di colore a “tornare a casa loro”

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) In prima fila, leAlexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley Il presidente degli Stati Uniti Uniti Donaldha sempre avuto difficoltà ad accettare i pareri avversi, e spesso usa gli epiteti peggiori per attaccare chi lo critica. Questo weekend, però, la polemica politica ha raggiunto livelli inediti anche per l’attualeBianca, perché il capo dello stato è ricorso al più trito slogan xenofobo per attaccarerappresentanti elette al Congresso americano. Ilhan Omar (foto: Bastiaan Slabbers/NurPhoto) Il 14 luglio,– ovviamente su Twitter – ha di fattodel partito democratico appartenenti a minoranze etniche e religiose a tornare nei loro paesi d’origine, descrivendoli come i “peggiori, i più corrotti e inetti al mondo”, “una catastrofe totale”. Per quantonon abbia fatto nomi, il riferimento del suo ...

