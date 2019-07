Sicurezza | Lega | ‘Trenta? non ci risulta no a straordinari Strade Sicure’

Il decreto Sicurezza al servizio della paura e dell’economia illegale : “Prima le persone”. Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick hanno appena pubblicato un libro con questo titolo a cura di Pasquale Terracciano. Il libro racconta il ricorso della Regione Toscana contro il decreto Salvini. Il ricorso non è stato ammesso in via preliminare e senza valutazione di merito, co

Dl Sicurezza bis - la spunta Salvini : riammessi gli emendamenti della Lega : La Lega può festeggiare: riammessi gli emendamenti che riguardano i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il ministero...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Vittoria su tutta la linea - riammessi emendamenti della Lega. Carcere per le ladre incinte” : “Vittoria su tutta la linea”. Dopo una mattinata tribolata, con lo spettro di nuove, forti tensioni tra le due anime del governo gialloverde, Matteo Salvini annuncia che sono stati riammessi tutti gli emendamenti al dl Sicurezza a favore di polizia e vigili del fuoco “grazie all’insistenza della Lega”. Nelle commissioni alla Camera, quindi, sono rientrate anche le novità su buono pasto, straordinari, vestiario e ...

Sicurezza : Salvini a M5S - ‘Lega non molla - ora ok a tutto pacchetto emendamenti’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Le pressioni della Lega e le mie sono servite, Fico ha riammesso alcuni emendamenti che vanno ad aiutare la Polizia, emendamenti ‘segati’ dai Presidenti delle commissioni del M5S. Evidentemente hanno differenze di vedute, ma non mi interessa. La metà degli emendamenti è stata riamessa, ora manca l’altra metà dell’opera: i vigili del fuoco non possono vivere di pacche sulle ...

Dl Sicurezza bis - accordo Lega-M5S sull’aumento delle ore di straordinario dei Vigili del fuoco : Il presidende Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti al dl Sicurezza bis: riammessi quelli che riguardano la Polizia di stato e Viminale. Confermata invece inammissibilità norme su Vigili del fuoco e polizia locale. Salvini insiste: "O c'è il pacchetto completo oppure e' un grosso problema per il governo".Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. Carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Sicurezza : riammessi 19 emendamenti - anche 2 Lega su forze ordine : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dei 260 emendamenti al dl Sicurezza Bis dichiarati inammissibili, ne sono stati riammessi 19 dopo il ricorso. Sono stati riammessi anche due emendamenti a prima firma Lega, relativi alle forze dell’ordine, che ieri erano stati dichiarati inammissibili. L'articolo Sicurezza: riammessi 19 emendamenti, anche 2 Lega su forze ordine sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dl Sicurezza bis - Salvini adirato con Fico : “Blocca 8 emendamenti della Lega del pacchetto polizia” : Matteo Salvini adirato con Fico: "Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco". Ma Fico rimanda al mittente le accuse: "emendamenti sono oggetto del vaglio che i presidenti di commissione competenti svolgono in piena autonomia"

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. Presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

**Sicurezza : Lega - ‘ripresenteremo emendamenti inammissibili’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Sarà ripresentato come iniziativa del governo il pacchetto di emendamenti a favore di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco presentati dalla Lega al Decreto Sicurezza Bis e dichiarati inammissibili dal presidente della Commissione Giuseppe Brescia (M5S)”. Lo si apprende da fonti leghiste. L'articolo **Sicurezza: Lega, ‘ripresenteremo emendamenti inammissibili’** sembra essere il primo su ...

