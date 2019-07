Problemi con le ricariche TIM non accreditate? Cosa succederà nelle prossime ore

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sta capitando a più di qualche italiano di non vedersi le ricarica TIM accreditataultime ore. Naturalmente parliamo di clienti del vettore storico italiano. Questi ultimi, anche a distanza di ore dal tentativo di accredito su SIM telefonica, si ritrovano purtroppo a fare i conti con la mancata associazione del denaro al proprio numero. Si tratta di un'anomalia di natura tecnica? Certo che si. La ricarica TIM può essere stata richiesta sia al tabaccaio come online, sul sito del vettore o via app. Molti clienti, per il problema più che serio, si sono riversati nella community online del sito del vettore, mettendo in evidenza il grave bug. Non vedersi accreditare una somma pure spesa è di certo un errore grave e che mette in allarme chi sembra aver perso appunto una quota più o meno alta di denaro. La somma della ricarica TIM non accreditata verrà prima o poi restituita? La ...

