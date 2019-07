Pininfarina Battista - A Pebble Beach nella veste definitiva

quattroruote

(Di lunedì 15 luglio 2019) La Automobiliè ora impegnata su due fronti, avendo avviato i test dellae confermto lo studio di nuovi progetti che saranno annunciati in agosto al Monterey Car Week.Lain forma. Per la Hypercar elettricada 1.900 CV iniziano i collaudi con il contributo dell'ex pilota di formula 1 Nick Heidfield. La vettura è infatti impegnata in galleria del vento per gli ultimi affinamenti e in contemporanea sta girando su un simulatore molto avanzato. La versione, che 150 clienti potranno acquistare a circa 2 milioni di euro, sarà svelata all'evento The Quail il prossimo 16 agosto. Il futuro del design e del marchio a Monterey. Alla Monterey Car Week non ci sarà, però, soltanto la. Laha infatti confermato anche di voler fornire una anteprima dei progetti futuri. Il responsabile del design, Luca ...

quattroruote : La hypercar #Pininfarina Battista debutterà a Pebble Beach nella veste definitiva - xxxhgio : RT @T_Y_P_E__R: Pininfarina Battista - T_Y_P_E__R : Pininfarina Battista -