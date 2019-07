Operato al cuore attraverso il collo | da sveglio | prima volta in Italia su paziente

Samuel dei Subsonica : «Sono stato Operato al cuore : sto bene - ma mi sono ca*ato sotto» : Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul palco Samuel dei Subsonica da «solo» sul ...

Samuel dei Subsonica Operato al cuore disubbidisce ai dottori e i social lo attaccano : Samuel Romano, nonostante abbia da poco subito un intervento al cuore, ha comunque deciso di partire in tour con i Subsonica. Su Instagram ha spiegato che non si è trattato di nulla di grave, ma il fatto che abbia definito "ingenui" i dottori per avergli consigliato di stare a riposo ha scatenato i social che considerano un azzardo e un pessimo esempio andare in tour con questo caldo e dopo un'operazione cardiaca.\\ Poco prima di ...

Giulianova. Chi è Mohamed - 14 anni - scomparso in mare su un materassino : era stato Operato al cuore : Mohamed, il ragazzino di 14 anni di origini marocchine disperso al largo di Giulianova, in provincia di Teramo, da ieri mattina, era stato di recente operato al cuore. Si sospetta che le ricerche siano scattate con due ore di ritardo: indaga la Guardia Costiera.Continua a leggere

