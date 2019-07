Norvegia | rilevate emissioni radioattive 800mila volte superiori alla norma dal relitto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una spedizione scientifica russo-norvegese ha rilevato importantidaldi un sommergibile militare sovietico affondato nel Mare di. A 30 anni dall’incidente e dopo diverse missioni succedutesi nei decenni, per la prima volta vi sono dati che, seppur parziali, mostrano quanto sciagure simili possano avere severe conseguenze sia sulla popolazione che sulle attività economiche regionali. I primi campioni di acqua prelevata daldel Komsomolets presentano radiazioni per circa 800 Becquerel (Bq) per litro, mentre i livelli odierni presenti nel Mare disono attorno gli 0,001 Bq per litro. In pratica, secondo l’esame dei campioni ricavati dmissione guidata dall’Istituto di Ricerca Marina della, vi sono radiazioni sino aalle. Il limite per il consumo di pesce o carne, stabilito dopo Chernobyl ...

