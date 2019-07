Napoli | 35enne uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone Poi tenta suicidio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ha lanciato ladi poco più di un anno dale poi si è buttato giù anche lui. La piccola è morto, l’uomo è ricoverato in gravi condizioni. È successo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di, dove un, appena prima di untivo di, ha causato la morte della. La famiglia abitava in un appartamento al secondo piano di in un palazzo in via Cozzolino ed è proprio daldell’abitazione che l’uomo ha lanciato la bambina di 16provocandone la morte sul colpo. Secondo la prima ricostruzione, al momento dell’accaduto, anche la madre della bambina e moglie delsi trovava in casa: lui le avrebbe chiesto, usando usando una scusa, di andare un momento nell’altra stanza e poi, una volta che la donna si era allontanata, si sarebbe consumata la tragedia. Il padre è ora ricoverato in gravi condizioni ...

