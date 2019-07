Lega Pro punta sui giovani

Primo contatto Coldiretti-Lega Pro : contadini in campo per portare il Made in Italy : I contadini italiani scendono in campo per portare il Made in Italy sulle tavole di tifosi e giocatori con i prodotti del territorio a chilometri zero. Martedì 16 luglio 2019 alle 10.30 a Firenze in via Jacopo da Diacceto 19 verrà siglato il Primo patto per la valorizzazione del vero cibo italiano negli stadi fra Coldiretti e la Lega Pro con iniziative sulla promozione dell’agroalimentare italiano fra i supporter e i calciatori e di ...

Come dovrebbe essere la nuova flat tax proposta dalla Lega : Da sinistra, il capo di gabinetto di Salvini Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno e l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (foto: Vincenzo Livieri/Lapresse) Mentre in rete e sui giornali si continua a parlare della presunta trattativa tra uomini di Salvini e emissari russi per finanziare in maniera segreta e illegittima la Lega, Matteo Salvini prova a spostare l’attenzione su uno dei punti principali della ...

Lega-Russia - per Gianluca Savoni invito a comparire in Procura a Milano : Ha ricevuto un invito a comparire per questo pomeriggio in Procura a Milano Gianluca Savoini, presidente dell’associazione Lombardia-Russia indagato per corruzione internazionale nell’ambito dell’inchiesta della Procura milanese sui presunti finanziariamente russi alla Lega. Savoini con altri due italiani e tre russi ha partecipato a un incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, la cui registrazione è stata diffusa dal sito ...

Lega - Renzo Bossi : “Vi spiego perché il processo contro di me è infondato”. E mostra multe e laurea albanese : “Vi mostrerò tutti i documenti ed il motivo per il quale da sette anni a questa parte continuo a ribadire che il reato per appropriazione indebita non esiste”. Così Renzo Bossi, in un video, con documenti alla mano torna a difendersi dalle accuse che nel 2012 le erano state mosse dalla Procura di Milano. “Nel mio processo iniziato nel 2012 vengo accusato di appropriazione indebita nei confronti della Lega Nord. Cioè avrei ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (3) : (AdnKronos) - Per il quarto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con Enea, è stata monitorata anche la presenza di microplastiche nelle acque dei laghi, focalizzando l'attenzione sull'apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto alla quantità di microplastiche presenti.

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione : Belluno, 15 lug. (AdnKronos) - Il Lago Santa Croce non presenta particolari criticità dal punto di vista della depurazione. È questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell'arrivo sul Lago di

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (3) : (AdnKronos) – Per il quarto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con Enea, è stata monitorata anche la presenza di microplastiche nelle acque dei laghi, focalizzando l’attenzione sull’apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto alla quantità di microplastiche presenti. Per la prima volta la campagna di Legambiente ha monitorato le microplastiche anche nel Lago di Santa Croce.‘Il ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione : Belluno, 15 lug. (AdnKronos) – Il Lago Santa Croce non presenta particolari criticità dal punto di vista della depurazione. è questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell’arrivo sul Lago di Santa Croce della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione con il CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (2) : (AdnKronos) – Il lavoro dei tecnici si è concentrato principalmente su due fronti di indagine: quello delle microplastiche in acqua e quello dell’inquinamento microbiologico. La qualità delle acque del Lago di Santa Croce è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la vocazione turistica. Nelle analisi della Goletta dei Laghi vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, ...

Flat tax al 15% fino a 55mila euro di reddito : la proposta della Lega : Il responsabile economico della Lega Armando Siri, nel corso dell'incontro con le parti sociali al Viminale, ha illustrato la proposta del Carroccio per la Flat tax: "'L'aliquota sarebbe al 15% fino a 55mila euro di reddito. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi di 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio".Continua a leggere

Flat Tax - la proposta della Lega : aliquota al 15% - fino a 55 mila euro di reddito : Le parole del leghista Siri alle parti sociali: i beneficiari saranno 40 milioni, la Flat Tax sarà al 15% fino a un reddito di 55. 000 euro, con una deduzione unica che assorbirà tutte le detrazioni

Fondi russi alla Lega - l’inchiesta per corruzione accelera : pm e Finanza pronti a sentire Savoini - Meranda e D’Amico : L’inchiesta per corruzione internazionale su Gianluca Savoini accelera. Già da domani quando il presidente leghista dell’associazione Lombardia-russia – secondo l’Ansa, potrebbe essere interrogato dai pm che coordinano l’indagine affidata al nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza. Il centro dell’inchiesta – nella quale si procede per corruzione internazionale – è come ...

Lega - presunti finanziamenti russi : "Dai profili social sembra chiara la predilezione di Meranda per Salvini" : "Confesso apertamente di non votare da dieci anni. Non mi sono mai occupato di finanziamento ai partiti - si legge nella lettera inviato dall'avvocato Gianluca Meranda a Repubblica -. Non ho mai avuto incarichi in nessun partito e non ho intenzione di cominciare". Il Legale che ha ammesso di essere

Flat tax - la nuova proposta di Lega e M5S Aliquota al 15% solo sui redditi in più : Secondo l’ultimo aggiornamento del progetto da inserire nella Legge di Bilancio, nel primo anno l’aliquota del 15% si applicherebbe solo ai redditi incrementali. Così il costo della riforma scenderebbe a 2 miliardi di euro. Poi le tappe successive