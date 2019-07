La compravendita dell’usato fa bene all’ambiente

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Milano, 15 lug. – (AdnKronos) – L’economia dell’usato in Italia vale 23 miliardi di Euro, l’1,3% del Pil. Comprare e vendere usato è un gesto sempre più diffuso, praticato da 1 italiano su 2 nel 2018, che oltre ad avere un forte impatto economico, ha un impatto ambientale forse ancora più importante. Ipotizzando infatti che per ogni oggetto usato comprato venga evitata la produzione del corrispettivo nuovo, e per ogni oggetto venduto venga evitata la dismissione in discarica, qual è il risparmio generato in termini di emissioni nocive evitate all’ambiente?La ricerca Second Hand Effect, condotta per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale (Ivl), ha quantificato l’impatto ambientale dellasu Subito utilizzando il metodo Lca, per determinare il risparmio in termini di emissioni di Co2 e di ...

