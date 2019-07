Incendio in Sardegna | turisti scappano dall' Hotel a piedi verso la spiaggia

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a suddi sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino allaomonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito direttogli insediamentici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e il super puma del Corpo forestale: richiesto anche l’intervento di due Canadair.Il rogo ha raggiunto l’Baia di Cea, sulla collinetta retrostante la, non lontano dai due campeggi evacuati. Sono quaranta gli ospiti del resort che sono stati fatti allontanare ala: impossibile transitare tra le strette vie circostanti. All’interno dell’c’è anche un bombolone di gas, che ...

