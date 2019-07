Il duello su Twitter tra Boschi e Taverna | Sono avvocato | lei? Da

Boschi-Taverna - duello Twitter : “Vai a fare la saldatrice” - “Io faccio l’avvocata - lei?” : “Vai a fare la saldatrice”, “Io sono avvocato, e tu?”. Botta e risposta via twitter tra la deputata del Pd ed ex ministra per le Riforme Maria Elena Boschi e la senatrice M5s e vicepresidente del Senato Paola Taverna. Il dibattito si accende quando Boschi ha criticato il reddito di cittadinanza e Taverna le ha risposto: “Le consiglio di inviare il cv come saldatrice”. “Io faccio l’avvocato. Ma non ...