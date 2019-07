Faenza | moldavo tenta d' investire militari e li aggredisce | arrestato

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero, residente a, si trovava al volante di una Suzuki color nero rubata, a cui erano state apposte delle targhe risultate anch'esse trafugate da un'altra vettura. Per fuggire ha prima cercato dii carabinieri e li ha poi attaccatidii carabinieri del nucleo operativo radiomobile diche lo avevano fermato e poi liper guadagnare una via di fuga, per questo motivo unè finito dietro le sbarre. L'episodio si è verificato durante il pomeriggio dello scorso venerdì nelle vicinanze del casello dell'autostrada A14 di. Qui ihanno deciso di arrestare la corsa di una Suzuki di colore nero, ritenuta sospetta, per effettuare un controllo. Dopo aver forzatamente fatto accostare l'auto, i carabinieri sono usciti dalla "gazzella", ma improvvisamente l'uomo che si trovava al volante ha ...

settesere : Faenza, tenta di investire i carabinieri: moldavo nei guai #settesere -