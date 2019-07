Ragusa | morto anche il secondo cuginetto travolto dal Suv del pirata | gambe amputate

Ragusa - travolge bimbi col Suv Morto anche il secondo cuginetto : È Morto anche il piccolo Simone D'Antonio, che insieme al cugino Alessio era stato falciato a Vittoria, nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco, al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di Messina, gli erano state amputate le gambe. Segui su affaritaliani.it

Ragusa - bimbi investiti dal Suv a Vittoria : è morto anche il 12enne Simone : Nel giorno dei funerali di Alessio, 11 anni, anche il cuore di Simone, 12 anni, ha smesso di battere. Il 10 luglio i due cugini sono stati falciati nel centro di Vittoria, nel Ragusano, dal suv guidato da un pregiudicato ubriaco e drogato. Alessio è morto sul colpo, Simone dopo quattro giorni, a causa delle ferite riportate nell’incidente. Al 12enne erano già state amputate entrambe le gambe, tranciate di netto nell’impatto con la ...

Travolti dal Suv nel Ragusano Morto anche il secondo cuginetto : È Morto anche il piccolo Simone D'Antonio, che insieme al cugino Alessio era stato falciato a Vittoria, nel ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco, al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di Messina, gli erano state amputate le gambe. Segui su affaritaliani.it

Il genitori di Alessio - travolto dal Suv a Ragusa : "L'assassino di nostro figlio deve stare in galera per la vita. Era un bambino felice : è morto davanti ai nostri occhi" : “Abbiamo visto morire nostro figlio senza poter fare nulla”. Un Suv che piomba su due ragazzini di undici e dodici anni travolgendoli. Uno muore nell’impatto, l’altro viene ricoverato in fin di vita al Policlinico di Messina. La tragica scena si è consumata a Vittoria (Ragusa) davanti agli occhi dei genitori dell’undicenne Alessio D’Antonio, che nell’incidente è deceduto sul colpo. Il padre ...

Ragusa - ubriaco travolge due bambini : un morto e un ferito gravissimo : Incidente mortale ieri sera nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un SUV guidato da un uomo di 37 anni ha travolto due bambini di 11 e 12 anni che erano seduti sul marciapiede davanti alla porta di casa, uccidendone uno e ferendo in modo gravissimo l'altro, La tragedia è avvenuta in via IV Aprile. Il Suv ha travolto in pieno i due cuginetti e li ha trascinati per diversi metri prima di riuscire a fermarsi. A quel punto ...

Due bambini investiti da un suv nel Ragusano - uno è morto : Un bimbo di 11 anni ucciso e un altro ricoverato in gravi condizioni. Entrambi travolti a Vittoria, nel ragusano, da un suv guidato da un 37enne

Ragusa - pregiudicato travolge col Suv due bambini : uno morto - l'altro in condizioni disperate : È stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di giovedì ha travolto e ucciso con il suo Suv un bambino di 11 anni, ferendo in modo gravissimo il cugino di 12, mentre giocavano sull'uscio di casa. È accaduto a Vittoria (Ragusa): l'uomo è un pregiudicato di 34 anni, del luogo, su cu

Ragusa : ubriaco travolge col Suv due bambini - uno morto sul colpo : Una vera tragedia ieri sera ha sconvolto Vittoria, città in provincia di Ragusa in Sicilia. Un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni in una piccola via del Comune uccidendo su colpo uno dei due e ferendo gravemente l'altro che tutt'ora lotta tra la vita e la morte. I bambini si trovavano davanti la loro casa e il grosso autoveicolo gli ha letteralmente tranciato le gambe. L'autista del Suv e i passeggeri a bordo pare sia fuggiti via a ...

Ragusa - cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un'auto pirata : uno è morto - l'altro è in condizioni disperate. L'autista si è costituito : Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un'auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Uno...

Ragusa - cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un'auto pirata : uno è morto - l'altro è in condizioni disperate : Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un'auto pirata lanciata a folle velocità in via 4 aprile, nel centro storico di Vittoria (Ragusa). Uno...

Tragedia a Marina di Ragusa - tunisino è morto annegato : Un tunisino è morto annegato nel mare di Marina di Ragusa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri

Ragusa - il lapsus di Sara alla figlia di Roberta : “Anche mio babbo è morto” : "Posso capire, perché mio babbo è morto, io so com'è". Nel marzo del 2013, a un anno dalla scomparsa di Roberta di Ragusa, la neoconvivente di Antonio Logli, Sara Calzolaio, fa un riferiemnto indiretto alla morte di Roberta, parlando del dolore della figlia minore, la piccola A., poi si corregge: "Posso capire cosa prova a non sapere dove sia (la mamma, ndr:)".Continua a leggere

Teatro a Ragusa con "Il Signor F. è morto in treno (e altre storie)" : Con lo spettacolo "Il Signor F. è morto in treno (e altre storie)" di Maria Greco, si chiude il corso Lab. Senior della Compagnia Godot a Ragusa