L' Ispettore Coliandro 8 | i Manetti Bros | Si farà | ma non subito

(Di domenica 14 luglio 2019) Era il 5 dicembre dell'anno scorso quando Raidue ha mandato in onda l'ultima puntata della settima stagione (la terza che riporta come sottotitolo "Il ritorno") de L'. Da allora, poco o nulla si è saputo su un possibile rinnovo della serie poliziesca nata dalla penna di Carlo Lucarelli e con protagonista Giampaolo Morelli. Neanche alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, disi è trovata traccia. Che la settima stagione sia stata davvero l'ultima?Non è detto: a rincuorare gli animi dei fan (o "ultras", come li definisce lo stesso Lucarelli), sono stati i registi della serie, i. Come riporta Dituttounpop, i due, ospiti al Bloodbuster di Milano, non hanno escluso la possibilità di un'ottava stagione: "ritornerà", hanno detto, ma i tempi saranno lunghi.8, ...

