Le Universiadi un grande successo Napoli | la Rai poteva seguirle fino alla fine

(Di domenica 14 luglio 2019) La Rai comincia male e finisce anche peggio. Lesono state un, per tutto il mondo tranne che per l’Italia che sceglie di non trasmettere in diretta la Cerimonia di chiusura dell’evento planetario. Una macchia enorme, una scelta inconcepibile da parte della Tv di Stato che esclude le immagini conclusive di una manifestazione riuscitissima che ha esportato il nome dell’Italia – anche se non sembra – in tutto il mondo. Innamorati. è stato il commento più postato sui social dagli atleti, impazziti per la metropoli campana, e per l’accoglienza ed il sostegno avuto durante tutta la kermesse. Ebbene, niente scippi quindi niente titoli; niente Gomorra quindi niente prime pagine, e le telecamere canonizzate restano mestamente depositate per essere disponibili, in differita, quando il sipario ormai è calato da un pezzo. La ...

