La verità di Ivan Zazzaroni negli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic | “Non l’ho

gossip.fanpage

(Di domenica 14 luglio 2019)pubblica glideiper dimostrare di non avere tradito la fiducia dell'allenatore e amico: "Non ho tradito alcuna confidenza di, che non sentivo da oltre un mese. L'ho cercato più volte venerdì, anche con uno che pubblico, quando ho saputo con certezza della malattia". Sui social, insulti e attacchi gratuiti al giornalista e direttore.

ivan_miorali : RT @PatriziaRametta: E LA #BONGIORNO ASFALTA @DavidParenzo CON UNA VERITA' LAPALISSIANA. SAVOINI NON STAVA PARLANDO SU MANDATO D @matteos… - RosiPolimeni : @cristin60627559 @Cinzia87385310 @Dawidhelettrooo @Misurelli77 @theLorenzozen @Cecco_Piantoni @annacol468… - Tauro_AS : Ora capisco perché, quand'era a Washington, #Salvini ha fatto la gaffe su Rocky. Perché in verità tiene per Ivan D… -