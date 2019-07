Intervista ai BowLand | da X Factor all' Oltre Festival di Bologna | ' È tutto così surreale'

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Ipnotici, psichedelici e tanto mistero, isono una band nata a Firenze dopo essersi conosciuta a Teheran in Iran. Saeed Aman, Pejman Fani e Leila Mostofi si sono incontrati nella loro città di origine grazie ad una grande passione in comune: quella per la musica. Nel 2017 hanno pubblicato il primo disco intitolato "Floating Trip", mentre nel 2018 hanno conquistato il pubblico televisivo approdando alla finale di Xgrazie al sensuale e coinvolgente sound trip-pop tra Moloko, Portishead, Archive e Massive Attack. Il gruppo ha uno stile ben preciso, e nel momento in cui comincia a suonare è in grado di creare un'atmosfera insolita e coinvolgente. Tre musicisti che comunicano qualcosa di innovativo e di diverso grazie alle sonorità realizzate con strumenti rudimentali e non tecnologici provenienti dalle loro radici e da una cultura lontana. Il brano che hanno proposto alle ...

