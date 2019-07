Pd | Zingaretti | “M5s ha perso l’anima | stampella di progetto non loro Lega? Vecchia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) “I 5stelle stanno perdendo, sono diventati l’amarache sorregge unche non è il. Gli elettori se ne stanno accorgendo”. A dirlo, nell’intervento all’Assemblea del Pd a Roma, il segretario Nicola. Che ha attaccato anche la: “È ladestra che ritorna e che disprezza i più deboli”. Pd, lo sfogo di: “Serve una rivoluzione, così non si può andare avanti. Partito soffocato da correnti” L'articolo Pd,: “M5s hal’anima,dinondestra che disprezza i più deboli” proviene da Il Fatto Quotidiano.

