Maltempo Pescara | pioggia e vento forte | in vigore allerta “arancione”

Maltempo Pescara : il Coc resta aperto. Sindaco : “Siamo rimasti sorpresi - non avevamo avuto nessuna comunicazione”. Scadenza 20 luglio per domanda risarcimenti : Il Centro operativo comunale (Coc) di Pescara resta aperto due giorni dopo la violenta ondata di Maltempo che ha devastato il capoluogo adriatico e gran parte della fascia costiera abruzzese, conferma il Sindaco Carlo Masci. Una decisione legata anche al nuovo avviso di allerta ‘arancione’ diffuso, per sabato 13 e domenica 14, dal Centro funzionale della Regione Abruzzo. “Mercoledì scorso siamo rimasti tutti sorpresi, non ...

Maltempo - l’infernale grandinata di Pescara : un “bombardamento” di chicchi come palle da baseball dal cielo [FOTO e VIDEO] : La devastante grandinata che pochi giorni fa ha colpito Pescara è un evento assolutamente eccezionale, senza precedenti nel Mediterraneo. In questo articolo, troverete un video che testimonia ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la violenza del fenomeno. Nei giorni scorsi, i chicchi di grandine (se ancora si possono chiamare così) sono stati descritti grandi come arance o come palle da baseball. Ecco cosa significa vedere quelle arance ...

Maltempo - a Pescara lentamente si torna alla normalità [FOTO e VIDEO] : “Emerge un netto miglioramento della situazione viaria cittadina” e sono in via di risoluzione anche i problemi di energia elettrica segnalati in alcune aree del centro cittadino per i quali “sono attualmente in opera squadre di tecnici dell’Enel in collaborazione con i Vigili del Fuoco”. Lo afferma, in una nota, la Prefettura di Pescara, al termine del vertice che si e’ svolto in giornata. Gia’ da ieri, ...

Maltempo Pescara : ieri “in meno di un’ora sono caduti 120 mm di pioggia” : “Abbiamo vissuto momenti drammatici. In meno di un’ora sono caduti 120 mm di pioggia. Una cosa mai vista, ma soprattutto mai vista una grandine come palle da baseball. Fra grandine e pioggia i danni sono stati davvero grandi, e hanno riguardato anche l’ospedale e il Tribunale, oltre ad edifici pubblici e privati“: lo ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riferendosi alla violenta grandinata e al nubifragio di ...

Maltempo : sei morti in Grecia - un disperso a Taranto - tempesta di grandine a Pescara : Il Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheIl Maltempo nelle MarcheL’ultima colpita, in ordine di tempo, è stata Taranto. Una tromba d’aria si è abbattuta su città e provincia. Una gru dello stabilimento ArcelorMittal Italia, l’ex Ilva, è precipitata in mare e un operaio di 31 anni è disperso. Era solo nell’abitacolo ...

Maltempo a Pescara - allagato il garage dell’ospedale. FOTO : Maltempo a Pescara, allagato il garage dell’ospedale. FOTO Per alcune ore l’ospedale della città abruzzese è andato in tilt a causa della forte nubifragio che ha colpito la città. Una ventina di auto sono rimaste sommerse da 2 metri d’acqua nel parcheggio Parole chiave: ...

Maltempo Pescara - all’ospedale Santo Spirito parcheggio allagato e auto sommerse da oltre 1 metro d’acqua : Danni anche all’ospedale Santo Spirito di Pescara a causa della violenta grandinata e del nubifragio che si sono abbattuti sulla città nel pomeriggio, causando numerosi feriti. Come si vede dalle immagini postate sui social network, almeno venti automobili sono rimaste sommerse da oltre 1 metro e mezzo d’acqua nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Pescara, ...

Maltempo - grandinata record a Pescara : 20 feriti. Auto sommerse in ospedale - sub in azione : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo - sindaco : Pescara impraticabile : 18.22 "La città è impraticabile.Vigili e operai sono tutti in strada, ma non sono sufficienti a gestire l'emergenza" Maltempo. Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sottolineando come si tratti di un fenomeno straordinario, con una "grandinata violentissima". E' stato attivato il Centro operativo comunale. Il comandante della Polizia municipale di Pescara, Maggitti, dichiara: "E' un fenomeno mai visto, mai ricordato. Una situazione ...

**Maltempo : 'torrenti' d'acqua in strada a Pescara - uomo trascinato via** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Un uomo trascinato dalla corrente d'acqua che ha invaso la strada, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E' successo a Pescara, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate - a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall'ondata

Maltempo - grandine come arance a Pescara : 20 feriti - danni all'università. Il sindaco : «Città impraticabile» : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Venti le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Grandine a Pescara - ospedale allagatoMaltempo da Piacenza fino alla costa : Una tromba d'aria si è abbattuta su Cervia (Ravenna), sulla costa adriatica. Il forte vento ha abbattuto decine di alberi che cadendo hanno travolto diverse auto e un autobus del trasporto pubblico locale.

**Maltempo : ‘torrenti’ d’acqua in strada a Pescara - uomo trascinato via** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Un uomo trascinato dalla corrente d’acqua che ha invaso la strada, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E’ successo a Pescara, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate – a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la cittadina abruzzese. In un video in possesso dell’Adnkronos, di appena ...

**Maltempo : ‘torrenti’ d’acqua in strada a Pescara - uomo trascinato via** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Un uomo trascinato dalla corrente d’acqua che ha invaso la strada, bermuda blu e t-shirt rosso vinaccio indosso. E’ successo a Pescara, nella zona residenziale dei Colli innamorati, tra le aree più martoriate – a causa delle pendenze che la contraddistinguono- dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la cittadina abruzzese. In un video in possesso dell’Adnkronos, di ...