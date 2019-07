Io e Te | Vira Carbone risponde a Pierluigi Diaco | “Volevo fare uno scherzo Non ho

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) FQ Magazine Io e te,furioso in diretta con l’ospite in studio: “Maleducatissimo” “Non lo trovo comico, posso diventare molto severo. Mi sono indispettito. Converrete con me che dopo la trasmissione abbracciarci è più importante di farci una foto? Io mi sottraggo alla dittatura del cellulare, la trovo volgare, volgarissima”. Queste solo alcune delle parole pronunciate daa Io e Te quando il telefonino di(che era ospite a Io e Te proprio per parlare dell’eccessivo uso dei telefonini) è squillato in diretta. Il presentatore si è infuriato, e l’imbarazzo in studio è stato fortissimo. Oggiha deciso di parlare con TvBlog dell’accaduto: “Parlavamo del danno che i telefonini causano a tavola – ha detto – e ...

LeoneEnrica : “Caro” @pierluigidiaco impara che cosa significa essere educati leggendo queste parole. #ioete - TwocentsTweets : RT @tvblogit: Io e te, Vira Carbone: 'Era una sveglia, me ne ero dimenticata. Non ho reagito per rispetto all'azienda' - gregorypeck14 : @pierluigidiaco sei stato talmente impulsivo e scorretto nel rimprovero fatto a Vira Carbone che non ti guarderò pi… -