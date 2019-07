Fernando Corbatò | addio al padre del pc e inventore della password

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019)è morto ieri in una casa di riposo di Newburyport, nello stato del Massachusetts, all’età di 93 anni, per le complicazioni del diabete. E se il suo nome può non essere familiari a molti, lo sono certamente le sue invenzioni: l’ingegnere informatico è nella storia dell’informatica per aver spianato la strada all’avvento dei personal computer e per aver inventato ladi accesso e sicurezza.era professore emerito di informatica del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston ed aveva ricevuto il prestigioso premio A. M. Turing nel 1990. A dare notiziasua morte, il New York Times. Corbató, che ha trascorso tutta la carriera accademica e scientifica al Mit, fin dai primi anni ’60 si dedicò allo sviluppo dei sistemi di time-sharing e fu il pioniere del progetto chiamato Compatible Time-Sharing System, che consentiva a più utenti ...

