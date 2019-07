Caso Palamara | il procuratore generale Fuzio anticipa le dimissioni

Caso Procure : la disciplinare del Csm sospende Palamara : Il pm di Roma Luca Palamara è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Csm, accogliendo la richiesta cautelare formulata il 12 giugno scorso dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio.

Nuove intercettazioni nel Caso Csm - l'amica a Palamara : "Abbiamo passato sette anni di lusso" : “Abbiamo passato sette anni di lusso”. È quanto dice Adele, amica del giudice romano Luca Palamara indagato dalla Procura di Perugia per il caso Csm e le nomine ai vertici delle procure. La frase si evince da Nuove intercettazioni telefoniche pubblicate dai principali quotidiani.Il Corriere della sera scrive:L’accusa di corruzione riguarda soldi, viaggi e gioielli che l’imprenditore Fabrizio Centofanti avrebbe ...

Le parole di Conte sul Caso Palamara e il malore di Angela Merkel : DALL'ITALIA I minibot sono uno strumento “pericoloso, illegale e non necessario”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a margine di un incontro con gli investitori a Londra, ha smentito l’introduzione dei minibot spiegando che il governo ha “una politica fiscale prudente, ma compatibile con l

Caso procure : pg di Cassazione chiede la sospensione di Palamara : Il pg della Cassazione Riccardo Fuzio, titolare dell'azione disciplinare, ha chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio nei confronti del pm di Roma, Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione.

Caso procure : Ermini smentisce incontri con Palamara - Ferri e Lotti : “Smentisco in modo fermo di aver partecipato ad incontri con Palamara, Ferri e Lotti riguardanti le nomine di alcuni procuratori". Lo sottolinea il vicepresidente del Csm David Ermini in una nota, in merito a notizie di stampa. "L'incontro di cui si parla in un articolo, dal titolo fuorviante, pubblicato oggi su 'La Verità' si riferisce all'ottobre 2018 - sottolinea Ermini - al periodo della mia elezione a vicepresidente del Csm quando ...

Csm - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il Caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

Caos procure - Lotti e il piano con Palamara per chiudere il Caso Consip : Gli scenari le strategie, le trattative sulle nomine. Le conversazioni del pm Luca Palamara con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm finiti nei guai, contenute...

Caso Palamara - Lotti : «Incontri leciti» Mattarella convoca elezioni del Csm : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

Caso Procure - Luca Palamara : “Non sono corrotto o eterodiretto” : Caso Procure, Luca Palamara: “Non sono corrotto o eterodiretto” Il pm, indagato per corruzione, nega qualsiasi coinvolgimento in azioni illecite e assicura di non aver “mai svolto incarichi fuori ruolo di diretta dipendenza politica”. Ammette l’amicizia con Centofanti, che è però “amico anche di altri vertici della ...

Caso nomine in procura e incontri tra Palamara e politici Pd : cosa sappiamo finora : La vicenda che sta travolgendo la magistratura italiana, il cosiddetto 'caos delle procure', nasce intorno alla figura di Luca Palamara e si propaga fino a coinvolgere alcuni consiglieri del Csm ed alcuni esponenti politici. Mettiamo insieme tutto ciò che si sa finora sulla figura di Palamara, sugli incontri da lui tenuti e sull'inchiesta di Perugia che riguarda, in primis, le nomine per la procura di Roma.Continua a leggere

Caso Palamara - da Lotito i biglietti gratis per le toghe. La lista dei favori : : Incontri segreti. In hotel, durante le cene a casa e anche per strada. L?informativa del Gico della Guardia di Finanza, che ha inguaiato l?ex segretario dell?Anm e pm di Roma e...

Caso Palamara - da Lotito i biglietti per le toghe. La lista dei favori : : Incontri segreti. In hotel, durante le cene a casa e anche per strada. L?informativa del Gico della Guardia di Finanza, che ha inguaiato l?ex segretario dell?Anm e pm di Roma e...

Caso Palamara - la lista dei favori : da Lotito i biglietti per le toghe : Incontri segreti. In hotel, durante le cene a casa e anche per strada. L?informativa del Gico della Guardia di Finanza, che ha inguaiato l?ex segretario dell?Anm e pm di Roma e...