Qatar | nuova carriera per Xavi | “Non vedo l’ora di iniziare Vorrei allenare Messi”

Xavi Hernandez Creus, noto come Xavi, riparte da dove ha finito. Terminata l'avventura da calciatore con l'Al-Sadd, l'ex centrocampista spagnolo guiderà la squadra nel prossimo campionato: "Non vedo l'ora. Sto preparando gli allenamenti, gli schemi e i carichi di lavoro. Sono pronto, sono preparato: per me è una nuova avventura molto importante, ci tengo moltissimo", ha detto Xavi in una intervista pubblicata da "El Mundo Deportivo". "Il Barcellona? Un giorno mi piacerebbe allenarlo. Messi? Sarebbe molto bello lavorare con lui", ha affermato lo spagnolo.

