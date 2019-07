Pronostico AFC Eskilstuna vs Kalmar | Allsvenskan 13-07-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sweden, 15^ giornata, analisi edi AFC, sabato 13 luglio. Scopri la nostra previsione.Si affrontano due squadre in lotta per evitare la retrocessione. L’AFC, che ha vinto solo una volta dopo quattordici giornate, ma è in serie positiva da due, dove ha ottenuto due pareggi con Sundsvall (0-0) e Djurgardens (1-1). Occupano il fondo della classifica con 8 punti.Anche ilè in grosse difficoltà nell’ultimo periodo: non hanno mai vinto nelle ultime sei giornate, dove è riuscito a raccogliere due punti e dopo quattordici giornate ha vinto solo due volte. Nell’ultimo turno sono stati sconfitti in casa con l’AIK Stockholm (0-1). L’obiettivo è quello di allontanarsi dalla zona playout e dall’attuale tredicesimo posto con 13 punti.Conquistare punti, quindi, è fondamentale per entrambe.Ultimo ...