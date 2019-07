Litigio in locale a colpi di bottigliate | individuato e denunciato autore aggressione

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Dopo una scrupolosa e incessante attivita’ di Polizia giudiziaria volta all’individuazione dell’dell’patita nelle prime ore della giornata del 10 luglio scorso da un avventore di un pub della zona di Acilia Sud, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, hannoall’Autorita’ giudiziaria un cittadino colombiano per il reato di lesioni aggravate. Erano le 2 del 10 luglio quando un cittadino straniero di origini colombiane, in un noto pub di Acilia, a seguito di una discussione verbale con un suo conoscente, in preda ad uno slancio di insensata ira e violenza, con una bottiglia lo hato ripetutamente al capo, riducendolo in fin di vita, per poi darsi a precipitosa fuga. Gli investigatori del commissariato di Ostia, giunti immediatamente sul posto, dopo aver ...

