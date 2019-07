La nuova classifica AI dei SoC di Master è strana | MediaTek batte Huawei

Classifica Tour de France 2019/ Giulio Ciccone nuova maglia gialla! - 6tappa - : Classifica Tour de France 2019: Julian Alaphilippe ancora maglia gialla, ma oggi a La Planche des Belles Filles tutto dovrebbe cambiare, 6tappa,.

Tour de France – Giulio Ciccone in maglia gialla : la nuova classifica generale dopo la 6ª tappa : Giulio Ciccone chiude secondo nella sesta tappa da Mulhouse a Planche des Belles Filles e conquista la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France Al termine della sesta tappa del Tour de France il ciclismo italiano può far festa. Nonostante il secondo posto ottenuto in gara, dietro un buon Dylan Teuns, Giulio Ciccone è riuscito a prendersi la maglia gialla. Al termine della sesta frazione, con partenza da ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2019/ Alaphilippe è la nuova maglia gialla! : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: Teunissen è sempre in maglia gialla anche alla vigilia della 3tappa della Grande Boucle, oggi 8 luglio 2019.

Tour de France – Alaphilippe si prende la 3ª Tappa e la maglia gialla : ecco la nuova classifica generale : Julian Alaphilippe vince la terza Tappa del Tour de France e si aggiudica la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France La maglia gialla cambia padrone. Dopo la terza Tappa del Tour de France, corsa oggi da Binche a Epernay, il nuovo leader della classifica generale è Julian Alaphilippe della Deceuninck Quick Step, capace di firmare la doppietta vittoria di Tappa e maglia gialla. Dietro di lui subito un ...

MotoGp – Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il distacco sugli inseguitori : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez trionfa al Sachsenring e aumenta il vantaggio sugli inseguitori. Vinales e Crutchlow completano il podio del Gp di Germania. Ecco la nuova classifica piloti Marc Marquez domina il Gp di Germania come da previsione. Il pilota spagnolo trionfa per la 10° volta sul circuito tedesco e resta saldamente al comando della classifica piloti, aumentando il distacco sui piloti che lo inseguono, Dovizioso (5°) e Petrucci (4°). Resta al ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini scala il ranking ATP! La nuova classifica del ligure e le proiezioni : Due vittorie al quinto set veramente importanti, quelle conseguite da Fabio Fognini nei primi due turni del torneo di Wimbledon per l’edizione 2019. Il ligure, dopo aver superato l’americano Frances Tiafoe, sopravvive anche a un altro specialista dei terreni veloci, l’ungherese Marton Fucsovics. Con questo approdo al terzo turno, il quinto in carriera ai Championships, Fognini mette un ulteriore mattoncino sulla propria ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini può scalare il ranking ATP! La nuova classifica del romano e le proiezioni : Con il terzo turno conquistato a Wimbledon grazie alla vittoria sul cipriota Marcos Baghdatis, Matteo Berrettini è certo di guadagnare punti rispetto a un anno fa, quando terminò la sua corsa al secondo match per mano del francese Gilles Simon. Il ranking, per il momento, non fa registrare alcuna variazione di rilievo: stando così le cose, il romano dovrebbe rimanere al numero 20, con fluttuazioni causate dai giocatori che si trovano dietro di ...

nuova classifica ATP – Invariata la top ten - Fognini resta decimo : Sonego guadagna venti posizioni : Nessuna novità nella top ten con Djokovic che resta al comando, migliora invece Sonego che sale venti posizioni dopo la vittoria di Antalya Nessuna novità nella top ten della classifica ATP, Novak Djokovic rimane al comando con Nadal e Federer alle sue spalle staccati di oltre quattromila punti. Si tratta della 34ª settimana al comando per il tennista serbo, la 258ª complessiva che gli permette di assestarsi al quinto posto di questa ...

nuova classifica WTA – Barty resta al comando - Serena Williams riacciuffa la top ten : Giorgi migliore azzurra : La tennista americana rientra nella top ten ai danni della Sabalenka, in testa rimane per Ashleigh Barty per la seconda settimana di fila Ashleigh Barty rimane in testa alla classifica WTA, presentandosi dunque da numero uno al torneo di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam. Invariate anche le altre posizioni della top ten, ad eccezione della decima dove risale Serena Williams ai danni della bielorussa Aryna Sabalenka, scesa ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

MotoGp – Vinales trionfa ad Assen - ma Marquez è sempre più leader : la nuova classifica piloti : Marc Marquez aumenta il vantaggio su Dovizioso ad Assen: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Olanda Un ottimo Maverick Vinales ha conquistato oggi la vittoria al Gp d’Olanda: sul circuito di Assen lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio dopo una bella lotta con Marc Marquez, che nei giri finali però nulla ha potuto per ottenere un altro successo. Vinales dunque porta a casa un bottino di 25 punti, ma Marquez aumenta ...

nuova classifica WTA – Ashleigh Barty spodesta Naomi Osaka - Giorgi la migliore delle azzurre : La tennista australiana sale al primo posto della classifica WTA, superando Naomi Osaka grazie al successo di Birmingham C’è una Nuova regina del tennis mondiale, si chiama Ashleigh Barty e da oggi è al primo posto della classifica WTA. Grazie al successo ottenuto nel torneo di Birmingham, l’australiana scavalca Naomi Osaka e si prende la leadership. Dopo 21 settimane, la giapponese dunque deve cedere lo scettro alla Barty, che ...

nuova classifica ATP – Djokovic ancora numero 1 al mondo - Berrettini nella top 20 : Splendido traguardo per Berrettini: l’azzurro nella top 20 del ranking ATP, guidato ancora da Novak Djokovic Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per l’ingresso tra i migliori dieci di Fabio Fognini, adesso a meritare applausi è Matteo Berrettini. Il 23enne romano è infatti entrato fra i migliori 20 al mondo, raggiungendo un traguardo centrato solo da altri 9 tennisti italiani prima di lui. Resta invariata invece la top ...