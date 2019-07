Concorso Dirigenti Scolastici | Consiglio di Stato | si può proseguire

leggioggi

(Di venerdì 12 luglio 2019) Accolta la sospensiva presentata dal Miur aldisull’annullamento del. Lo scorso 3 Luglio è stata annunciata la decisione del Tar del Lazio: la procedura concorsuale deve essere annullata per le numerose irregolarità sullo svolgimento delle prove scritte. Come scrive La Repubblica riportando l’intervista ai giudici amministrativi: “Il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contela legittimità dell’operato della commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”. Il Miur ha risposto prontamente con un appello aldiper non compromettere la procedura in corso. Ricostruiamo assieme la vicenda. Tutti gli aggiornamenti sul...

repubblica : Presidi, riparte il concorso per assumere oltre duemila dirigenti della scuola [news aggiornata alle 10:23] - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: ?? #Presidi, riparte il concorso per assumere oltre duemila dirigenti della #scuola - michela15298035 : RT @repubblica: Presidi, riparte il concorso per assumere oltre duemila dirigenti della scuola [news aggiornata alle 10:29] -