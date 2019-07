Big Jump | il 14 luglio in tutta Europa il tuffo collettivo per un' acqua più pulita

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) La qualità dell’dei nostri laghi e dei nostri fiumi sta migliorando, questo è quanto dicono gli esperti. Sempre gli studiosi però confermano che ancora molto, moltissimo, rimane da fare per rendere sostenibile l’impatto umano sulle acque superficiali e sotterranee che ci circondano e in molti casi ripristinare una situazione ormai deteriorata. Per ricordarci di quanto i fiumi siano importanti, di quanto siano stati e sempre lo saranno, fondamentali a livello culturale, sociale e politico, questa domenica avrà luogo il Big, Festa Europea per la vita e la balneabilità dei fiumi: alla stessa ora e in ogni parte d’, più persone possibili sono chiamate a tuffarsi nell’dei nostri laghi e dei nostri fiumi. Quest'anno l'appuntamento è previsto per domenica 14alle ore 15. Molti i luoghi in cui è prevista un'azione di gruppo per aderire al Big....Continua a ...

icittadini : Big Jump: il tuffo denuncia in Piemonte, di Lia Tommi - torinoggi : Big Jump, domenica torna il tuffo-denuncia nei fiumi piemontesi voluto da Legambiente - ilnazionaleit : Big Jump, domenica torna il tuffo-denuncia nei fiumi piemontesi voluto da Legambiente -