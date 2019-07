Ape social 2019 | domanda in scadenza a luglio Data e come farla

Sea Watch - Diego Fusaro irride Carola : 'Nel 2011 a fare Apericena nel centro sociale' : La questione migranti, com'è noto, è un'emergenza con cui l'Europa deve confrontarsi da anni. In molti ritengono che i flussi dall'Africa siano quasi un qualcosa di ineluttabile, al punto che l'unica soluzione sarebbe quella di ampliare il più possibile le maglie dell'accoglienza e creare un sistema attraverso cui le persone provenienti del Continente Nero possano integrarsi e diventare utili nel tessuto economico e sociale. C'è chi, invece, ...

Ape social 2019 - invio domande entro il 15 luglio : finestra - modalità - requisiti : Adempimento in vista per i lavoratori che intendono accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti pensionistici ordinari (pensione di vecchiaia o anticipata) con l’Ape social 2019. Infatti, il 15 luglio 2019 scade la seconda finestra temporale per richiedere all’INPS la certificazione dei requisiti d’accesso all’anticipo pensionistico 2019. Possono accedere a questo termine anche i soggetti già in possesso di “certificazione” che, ...

Posizioni Aperte per educatori - psicologi - assistenti sociali e Oss : cv a luglio : Il comune di Ascoli Piceno, la Lumaca Soc. Coop. Sociale, il gruppo Sopranciodue e l'agenzia per il lavoro Temporary assumono nuovi profili professionali in funzione di educatore, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare presso varie sedi lavorative dislocate in alcune province e regioni d'Italia. Bando di concorso a luglio Il comune di Ascoli Piceno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il ...

Gué Pequeno commenta la promozione del Machete MixtApe 4 : 'Trovate social per fare hype' : Ieri 24 giugno è stato annunciato ufficialmente il quarto capitolo del Machete Mixtape, noto anche con la sigla 'MM4', il disco sarà disponibile a partire dal prossimo cinque luglio sulle piattaforme di streaming, oltre che sui digital stories ed ovviamente in formato fisco. L'annuncio ufficiale è stato preceduto da una serie di indizi lasciati sui social, in primis da Salmo, ma anche da tutti gli altri membri del Machete Crew. La promozione del ...