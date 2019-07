The Resident Quarta Puntata | Lily Perde la Vita!

Serie tv RAI estate 2019 : continua The Resident - poi Velvet Collection e Rex : È un’estate ricca di Serie tv quella 2019. Ecco le ultime news dal fronte telefilm della Rai: su Rai 1 continua The resident, il nuovo medical drama con Matt Czuchry, Emily Van Camp, Melina Kanakaredes e Moran Atias, che piace molto (sulla scia dell’esperimento di The Good Doctor l’anno scorso). Pare che Rai 1 esaurirà la prima stagione, tenendo di riserva la seconda. The resident è un successo mondiale, e a settembre parte la ...

Cessione Sampdoria - l’ex presidente Enrico Mantovani : “Manca poco al The End” : Sembra essere sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Sampdoria. Il gruppo di Gianluca Vialli appare sempre più vicino all’acquisto della società blucerchiata. A sbilanciarsi nelle ultime ore anche l’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”. I tifosi doriani si sono scatenati alla notizia che Gianluca Vialli ha iniziato a seguire su Instagram la Sampdoria. ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 9 luglio - The Resident vince la prima serata : Con 2 milioni 169mila telespettatori di media e il 13.2% di share i due episodi del medical drama statunitense The Resident, in onda il 9 luglio in prima serata su Rai 1 hanno conquistato la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale5, sempre in prima serata, Rosy Abate – La Serie ha raggiunto 1 milione 660mila telespettatori con il 9.59% di share. Su Raitre Tutta colpa del Vulcano, commedia romantica del 2013 diretta da Alexandre ...

Ascolti TV | Martedì 9 luglio 2019. The Resident 13.2% - Rosy Abate 9.6% - Freedom 7% - In Onda 4.5% : The Resident - Matt Czuchry Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.169.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.660.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 729.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 969.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Tutta Colpa del Vulcano ha raccolto ...

Ascolti Tv Martedì 9 luglio : The Resident su Rai 1 - Cobra 11 su Rai 2 e Chicago Fire su Italia 1 : Ascolti Tv Martedì 9 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Squadra Speciale Cobra 11 1a TV – Rai 2 – milioni e %Tutta colpa del vulcano – Rai 3 – milioni e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Chicago Fire 1a Tv Free – Italia 1 – mila e %In Onda – La7 – milioni e %Le Comiche 2 – TV8 – mila e %La Vacanza Perfetta – NOVE – mila e %N.B.: ...

The Resident anticipazioni quarta puntata : Nic e Conrad si ritrovano : The Resident anticipazioni quarta puntata e cambiamenti nella programmazione The Resident sta andando davvero molto bene ma un cambiamento inaspettato nella programmazione farà tardare la fine della prima stagione della serie in onda tutti i martedì su Rai 1. In seconda serata, infatti, va in onda Non disturbare di Paola Perego e per far sì […] L'articolo The Resident anticipazioni quarta puntata: Nic e Conrad si ritrovano proviene da ...

The Resident - Dottor Conrad. L’attore : “Richiesta imbarazzante” : Dottor Conrad, The Resident. Parla l’attore Matt Czuchry: “Ho ricevuto una richiesta imbarazzante” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv Matt Czuchry, l’attore che in The Resident è il Dottor Conrad. E nell’intervista in questione, il protagonista della serie tv in onda ogni martedì sera in prima visione su Rai1 ha raccontato, tra le altre cose, di aver ricevuto una ...

The Resident/ Anticipazioni del 9 luglio 2019 : il primo amore di Conrad... : The Resident, Anticipazioni del 9 luglio 2019, in prima Tv su Rai 2. Conrad torna nel passato quando in ospedale si presenta Catherin, la sua ex fidanzata.

The RESIDENT/ Anticipazioni del 9 luglio 2019 : i pazienti non sono tutti uguali... : The RESIDENT, Anticipazioni del 9 luglio 2019, in prima Tv su Rai 2. Nic viene molestata da un paziente. Mina ritorna al fianco di Bell per operare.

The Resident - pazienti importanti : anticipazioni trama terza puntata martedì 9 luglio : Nuovo appuntamento con il medical drama intitolato The Resident, sbarcato in chiaro sulla Rai due settimane fa dopo essere stato trasmesso per la prima volta da Fox qualche mese fa. Il protagonista delle vicende del serial, il dottor Conrad Hawkins, ha il volto di Matt Czuchry, vecchia conoscenza degli amanti delle serie tv, ma non è l’unico attore veramente noto della serie (al suo fianco, per dirne due, ci sono anche Bruce Greenwood ed ...

The Resident - anticipazioni episodi di martedì 9 luglio : Telefilm The RESIDENT, ecco trama e anticipazioni dei due episodi in onda martedì 9 luglio 2019 in prima serata su Rai 1: The RESIDENT: Pazienti importanti Assistiamo al ricovero di un popolarissimo famoso di basebail, curato da un dottore che, nonostante le sue salatissime parcelle, si disinteressa dei pazienti di cui dovrebbe occuparsi. La dottoressa Hunter vuole a tutti i costi sottoporre a chemioterapia un uomo anziano affetto da un cancro ...

The Resident/ Anticipazioni del 9 luglio 2019 : incidente per Conrad - il dottore... : The Resident, Anticipazioni del 9 luglio 2019, in prima Tv su Rai 2. Nic viene molestata da un paziente. Mina ritorna al fianco di Bell per operare.

In The Resident Conrad ritrova il suo vecchio professore : nuovo paziente o consigliere? Anticipazioni 9 e 16 luglio : Tutto è pronto per il ritorno in onda di The Resident. Il medical drama di Rai1 attende il pubblico anche oggi, martedì 9 luglio alle 21.25, con due nuovi episodi. Ancora una volta sullo schermo torneranno Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal e Bruce Greenwood, Shaunette, tra corsie di ospedale e nuovi casi da risolvere. Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 7 e 8 dal titolo, rispettivamente, "Pazienti importanti" e ...

The Resident : trama e anticipazioni terza puntata di stasera 9 luglio : The Resident: trama e anticipazioni terza puntata di stasera 9 luglio stasera 9 luglio 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda The Resident. La serie televisiva statunitense, ideata da Amy Holden, Hayley Schore e Roshan Sethi, giunge al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. Nella precedente puntata abbiamo seguito i dottori del Chastain Park alle prese con complicati casi da risolvere ed emergenze ...