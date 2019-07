Sentenza Scudetto Juve | Moggi | “Come si fa a dire che l’Inter era immacolata?”

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sono passato 13 anni, eppure se ne continua a parlare. Oggi la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc che ha dichiarato inammissibile il ricorso dellantus contro l’assegnazione all’Inter dello2006. All’Adnkronos sono arrivate le parole di Luciano, exttore generale dei bianconeri, radiato dalla Figc in seguito allo scandalo di Calciopoli: “Se mi aspettavo una decisione diversa? Basterebbe guardare lapassata in giudicato della Corte d’appello di Milano in cui c’è scritto che Facchetti aveva chiesto a un arbitro di fargli vincere la partita di Coppa Italia con il Cagliari. Se questo non fosse sufficiente, c’è la vicenda del falso passaporto di Recoba… Lantus queste cose non le ha mai fatte, non c’è nessuna nostra telefonata in cui chiedevamo all’arbitro di farci vincere ...

