Lega | Pd | ‘Salvini tranquillo? allora dica sì a commissione inchiesta’

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se Salvini e Fontana sono tranquilli è una buona notizia. Vorrà dire che consentiranno a Conte di venire a riferire la prossima settimana in Parlamento sui rapporti tra laed emissari di Putin, e che soprattuto ladarà il via alladi inchiesta che il Pd propone di istituire”. Lo dice ai microfoni di Radio Rai, il senatore dem Alan Ferrari, dell’ufficio di presidenza Pd a Palazzo Madama.“Quanto alla Presidente Casellati ed al suo atteggiamento oggi in Aula-ha aggiunto- mi consenta una battuta: meno male che la terza carica dello Stato non aveva incarichi durante lo scandalo Watergate: avrebbe potuto definire anche quel caso ‘pettegolezzo giornalistico”.L'articolo: Pd, ‘Salvinisì ainchiesta’ CalcioWeb.

