Guida autonoma - Toyota | al via i primi test su strada in Europa

(Di giovedì 11 luglio 2019) LaMotor Europea Motor Europe ha avviato un progetto pilota a Bruxelles per il collaudo sulle strade pubbliche delle vetture a. Un esemplare della Lexus LS equipaggiato con i sistemi sperimentali sarà impegnato in un programma della durata di 13 mesi che prevede l'utilizzo di un percorso predefinito per mettere alla prova l'hardware e il software della Casa giapponese. Sperimentazioni analoghe sono già state condotte in Giappone e negli Stati Uniti.Equipaggiamenti speciali sul tetto. La Lexus utilizzata per iè riconoscibile per le apparecchiature istallate sul tetto: sono presenti sensori Lidar, radar e telecamere in grado di fornire ai sistemi di bordo tutti i dati necessari per gestire la. A bordo è comunque sempre presente un safety driver in grado di prendere i comandi in caso di emergenza e un operatore che supervisione il funzionamento ...

