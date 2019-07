Claudia Lai la moglie di Nainggolan lotta contro il cancro

people24.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)Lai è ladi Radjail: «Da un mese mi sveglio con la consapevolezza di vivere un incubo e da oggi inizio la chemio». La ragazza in un post su “Instagram”, si è lasciata andare ad uno sfogo condiviso con i follower. «Ogni giorno, da un mese a questa parte, mi sveglio la mattina sperando che sia solo un incubo, ma poi mi rendo conto che quest’incubo lo sto vivendo», ha scrittoLai, annunciando che inizierà il primo ciclo di chemioterapia. «Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi… le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria» – ha scritto ladi Radja: «Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita: la chemioterapia. E chi lo avrebbe mai detto che, per una volta nella vita, avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata paura è ...

