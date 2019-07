Calcio : pronto bando per il Palermo : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – pronto il bando per il Palermo. Domani, venerdì 12 luglio, alle 11, a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di Calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020. L'articolo Calcio: pronto bando per il Palermo sembra essere il ...

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku : Marotta pronto a volare in Inghilterra per trattare con lo United : Il club nerazzurro ha intenzione di volare domani in Inghilterra per tentare di trovare un accordo con il Manchester United L’Inter non molla la pista Lukaku, soprattutto adesso con l’inserimento della Juventus nella corsa all’attaccante belga. Nella giornata di domani, i dirigenti nerazzurri potrebbero partire alla volta dell’Inghilterra per incontrare il Manchester United. L’obiettivo è quello di ...

Calciomercato Milan - Andrè Silva rientra alla base : “Felice di tornare - sono pronto” : Dopo il prestito al Siviglia Andrè Silva torna al Milan per restare: “Felice di rimanere qui, voglio incontrare il mister e i compagni”.“powered by Goal”Andrè Silva è pronto a vestire nuovamente la maglia del Milan: dopo l’ultima stagione vissuta in Spagna in prestito al Siviglia, l’attaccante portoghese vuole riprovarci in Serie A alla corte del nuovo allenatore Giampaolo.Intervistato ai microfoni di ‘Milan ...

Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto a dire sì alla Cina : ecco il possibile sostituto : Stephan El Shaarawy pronto a trasferirsi in Cina: 40 milioni in 3 anni al giocatore, 20 alla Roma. Per il sostituto il nome caldo è Brahimi Stephan El Shaarawy è pronto al trasferimento in Cina. L’offerta dello Shanghai Shenua è di quelle irrifiutabili anche per la Roma che, secondo la ‘Rosea’, avrebbe voluto trattenere il giocatore: circa 20 milioni nelle casse dei giallorossi, 40 in 3 anni al giocatore. L’ex Milan aveva chiesto un ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt sarebbe pronto il rilancio : più soldi e niente Kean : Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un ...

Calciomercato Juventus - Cancelo può salutare : pronto il sostituto : La Juventus è molto attiva in entrata, ma necessariamente dovrà fare qualche operazione in uscita. Uno dei calciatori destinati a salutare è Joao Cancelo. Sul terzino portoghese è da tempo forte l’interesse del Manchester City. Guardiola stravede per il calciatore, ma gli inglesi non hanno ancora affondato il colpo. Ecco perché potrebbe inserirsi il Barcellona, che potrebbe perdere Semedo, possibile contropartita nell’affare ...

LIVE Inghilterra-Usa 0-0 - Semifinale Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : tutto pronto a Lione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 Le compagini hanno ultimato da un po’ il riscaldamento. 20.45 Manca sempre meno all’inizio della sfida: chi conquisterà la finale? 20.42 La finalissima si giocherà in questo stadio, lo Stade de Lyon, domenica 7 luglio alle 21. 20.39 Arbitra l’incontro la brasiliana Edina Alves Batista. 20.37 Dunque sarà una sfida nella sfida anche per quanto concerne il titolo di ...

LIVE Inghilterra-Usa - Semifinale Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : tutto pronto per la finale anticipata di Lione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Le Leonesse l’hanno spuntata su Scozia, contro cui ha vinto in un’altra sfida speciale, Argentina e Giappone. 20.31 Anche l’Inghilterra è tra le squadre ad aver concluso a punteggio pieno il girone: insieme agli States e l’Olanda infatti, l’Inghilterra è l’unica squadra ad aver fatto 9 punti. 20.29 Quindi, nella fase ad eliminazione DIRETTA, hanno ...

Calciomercato - dall'Argentina : Barcellona pronto a pagare la clausola per Lautaro : Si balla sulle punte in casa Inter. Dopo aver individuato i due possibili rinforzi in entrata, Edin Dzeko - Romelu Lukaku, con l'affare del belga leggermente più complicato del bosniaco, e la grana Icardi in uscita, con Conte che avrebbe fatto intendere chiaramente la mancata considerazione di Maurito nei suoi piani futuri, sui nerazzurri è piombata una vera e propria bomba di Calciomercato. Lautaro Martinez, che sembrava attualmente al riparo ...

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

Calciomercato Napoli – Settimana decisiva per James Rodriguez : ADL pronto alla proposta finale : SSC Napoli Settimana decisiva per la trattativa James Rodriguez L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez: “Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l’ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano ...

Calciomercato Roma - previsto un incontro con l’agente di Veretout : il Milan pronto a tirarsi fuori : Il club giallorosso incontrerà il procuratore di Veretout per trovare l’intesa sull’ingaggio, si raffredda invece la pista Milan La Roma fa sul serio per Jordan Veretout, individuato come obiettivo principale per il centrocampo di Fonseca. Lunedì, secondo Gianlucadimarzio.com. il club giallorosso incontrerà l’agente del calciatore, per provare a raggiungere un’intesa sulla durata del contratto e ...

Calciomercato Juve - Rabiot vicino ai bianconeri - pronto un quinquennale (RUMORS) : Giovedì 20 giugno è la giornata dedicata a Maurizio Sarri, che alle ore 11:00 sarà presentato all' 'Allianz Stadium'. Prosegue però il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, con l'obiettivo di regalare al tecnico toscano giocatori di qualità che siano funzionali al gioco dell'ex Empoli, Napoli e Chelsea. Come è noto la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero: possiamo ricordare nella gestione Agnelli e Paratici gli ...