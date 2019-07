Visite guidate serali alla Mostra di Caravaggio a Napoli

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In occasione delleal Museo Nazionale di Capodimonte la company “LunadiSeta” il 12 ed il 13 luglio organizza delle”. L’esposizione chiuderà i battenti il 14 luglio. Agnese Palumbo autrice di “I love(Newton&Compton editore) e la guida turistica regionale autorizzata Felicia Paragliola con l’ausilio dei whispers (gli auricolari) condurranno i visitatori in una narrazione colta ed appassionata della vita napoletana di Michelangelo Da Merisi. Lanata da un’idea del direttore SylvainBellenger e di Cristina Terzaghi cerca di porre in rilievo l’influenza cheebbe nei confronti dei proximi sui (Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, Finoglio, etc…) nei pochi mesi (28, tra il 1606 al 1610, con 20 opere realizzate) trascorsi dal genio Merisi a. Perché Michel Angelo portò nelle sue opere ...

