Violenta grandinata a Pescara | decine di feriti e vetri sfondati | “Dal cielo cadevano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lache ha colpitoha danneggiato diversi edifici del centro, causando disagi alla circolazione e. Idel Palazzo del Comune sono statidalla forte grandine, così come le coperture in plexiglass della sede di Economia dell’Università di Chieti-, racconta all’AdnKronos Claudio Mastrangelo, segretario provinciale dei Giovani Democratici di. La biblioteca della struttura, dove numerosi studenti stavano studiando, è stata prontamente evacuata e gli ingressi transennati. Annullate anche le lauree in programma per la giornata odierna. Lo scoppio di una conduttura fognaria in Via Monte Faito ha allagato la zona adiacente all’ospedale civile. I danni maggiori, si apprende, si sono verificati nella zona di Portanuova. La forte corrente avrebbe inoltre trascinato lungo il manto stradale dei cassonetti ...

Agenzia_Ansa : Grandine come arance a Pescara: 18 feriti, anche una donna incinta. Tempesta su Milano Marittima, ferita una donna.… - SkyTG24 : Violenta grandinata a Pescara, chicchi grandi come arance: feriti - Agenzia_Ansa : Violenta grandinata sull'Abruzzo, grandine come arance. Ci sono feriti #meteo #maltempo #grandine #ANSA… -