Roma | Fazio | “In tante hanno cambiato | sarà importante iniziare bene Su Fonseca…”

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Tutte le squadre che lottano per Champions e scudettotanto fra allenatori e giocatori, anche noi dovremo abituarci a questi cambiamenti e conoscerci meglio emolto imporil campionato, stare lì davanti, anche perché darebbe fiducia per il resto della stagione“. Queste le parole del difensore dellaFedericoa ‘Radio’. “Fonseca? Me lo ricordo il suo Shakhtar, era una squadra che giocava moltopartendo da dietro e creandooccasioni da gol. A me piace giocare il pallone, l’imporè essere compatti. E sul fatto che il tecnico portoghese si presenti come uno esigente è molto positivo. La competitività fa grande la squadra perché ti fa allenare più forte e questo ti fa arrivare meglio al campionato. Ma c’è tempo per lavorare e conoscere meglio il mister“.L'articolo ...

