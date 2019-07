L' oroscopo dell' amore per i single | 11 luglio | Toro ribelle | Leone sensibile

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L'per idi giovedì orienta gli influssi beneficie previsioni astrali verso prospettive sentimentali più aperte al nuovo e promettenti per le sensazioni amorose. Ciascun segno zodiacale è alla ricerca di una persona che gli riscaldi il cuore, con cui vivere splendidi momenti a due, approfondendo sogni e concretizzando i desideri, grazie alle premonizioni fortunate segno per segno. L'Ariete: un influsso saturniano detta legge in ambito amoroso e cerca di contenere il romanticismo di una Venere in Cancro, sprigionando in voi alcune insicurezze e paure infondate. Cercate di aprirvi all'in modo fiducioso e con maggiore stima di voi, Marte e Mercurio sono dalla vostra.: Urano e Venere risultano in posizione di sestile e vi spingono a uscire dalla solita routine in modo superficiale, rifuggendo le relazioni amorose serie. Se ...

infoitcultura : L'oroscopo dell'amore per i single, 9 luglio: Capricorno incostante, Acquario seducente - ennellee : RT @Fabritaara: TROFIE: -“L’inverno è meglio dell’estate” -Legge l’oroscopo ogni giorno -Sognatrice -Femminista -Ama citare filosofi in… - rvosecat : RT @edmeow_: Non so voi raga ma io credo nelle affinità dell'oroscopo #tiziaparty -