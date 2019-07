Valeriani | Roma torna alla normalità entro una settimana

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019)– “Oggi va meglio di ieri, domani andra’ ancora meglio, in sette-otto giorni la citta’ tornera’normalita’. In unasi deve pulire, che e’ in un degrado assoluto che fa rabbrividire tutti i cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio ai Rifiuti, Massimiliano, parlando a Radio Radio. Gli effetti dell’ordinanza regionale di venerdi’ scorso cominciano a vedersi, non ci sara’ un commissariamento diCapitale: “Non vedo motivo di ipotizzare scenari negativi, l’istituto dell’ordinanza, in caso di inadempienze, prevede meccanismi anche di commissariamento ma non e’ il caso di cui parliamo”, ha spiegato. Il vero problema della Capitale, che ciclicamente porta a sfiorare l’emergenza rifiuti, e’ l’assenza di impianti: ...

