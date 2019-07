ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) La Rai non manderà in onda Tutto il mondo è paese, lache racconta la storia di: una terra che ha aperto le porte all’accoglienza dei migranti grazie all’ex sindaco del paese calabrese Mimmo. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in occasionepresentazione deiper l’autunno 2019 a Milano. Non è la prima volta che la serie, già interamente girata, subisce uno stop. Lo scorso anno era stata fermata in seguito alle vicende giudiziarie che avevano coinvolto lo stessoche oggi commenta la scelta come una “da parteLega“. La messa in ondasulle vicende di, con Beppe Fiorello nei panni dell’ex sindaco Mimmo, è prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai. Era stata sospesa dalla Rai a settembre scorso, subito dopo le prime ...

FQMagazineit : Rai, nei palinsesti non c'è la fiction su Riace. Lucano: "È censura della Lega"