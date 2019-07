Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | il calendario e le date Orari | programma | tv e

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Russia 9-8. Azzurre a punteggio pieno - quarti mercoledì contro il Giappone : Ultima giornata della fase a gironi per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con la Russia, battuta per 9-8, chiude in testa il Girone B e mercoledì nei quarti di finale affronterà il Giappone, che conclude al terzo posto il Girone A. TABELLINO Italia-Russia 9-8 Italia: Sparano, Ioannou 1, Gottardo, Cuzzupè 1, Ranalli 1, Millo, Borg, Di Claudio 1, Repetto, Storai 1, Centanni 3, Cocchiere 1, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Il Setterosa scelto da Fabio Conti : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti ha diramato l’elenco delle 13 convocate per i Mondiali che si terranno a Gwangju: rispetto all’ultimo Torneo di Rotterdam restano fuori Claudia Marletta, Carolina Marcialis e Giuditta Galardi, ma questo era già intuibile dalle scelte del tecnico nel corso del quadrangolare stesso, costretto di volta in volta a lasciare due giocatrici in tribuna. Soltanto 2/13 ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : USA-Italia 6-8. Esordio vincente per le azzurre : L’Italia della Pallanuoto femminile vince all’Esordio alle Universiadi: nella prima gara giocata nella rassegna le azzurre sconfiggono per 8-6 gli USA. Importantissima la tripletta di Cocchiere, completano il tabellino le doppiette di Ranalli e Centanni e la rete di Di Claudio. Proprio Di Claudio e Centanni sul 6-6 mettono segno le due reti che spaccano ed indirizzano definitivamente la sfida. USA-Italia 6-8 USA: Tagg, Pre, Sonne, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Spagna-Italia 11-11. Il Setterosa vince il Tre Nazioni da imbattuto : Secondo pari e vittoria finale per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nella mattinata odierna pareggia con la compagine iberica per 11-11, salendo a quota otto in classifica nel Tre Nazioni, diventando così irraggiungibile anche per le padrone di casa dell’Olanda. Nella gara contro le spagnole si registrano le doppiette di Tabani, Picozzi e Bianconi e le reti di Avegno, Marletta, Queirolo, ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : subito bene Ungheria - Canada - Russia ed Australia. Riposo per l’Italia : Prima giornata di sfide anche per la Pallanuoto femminile alle Universiadi: turno di Riposo per l’Italia, mentre nei primi incontri del torneo si registrano i successi di Ungheria e Canada nel Girone A e di Russia ed Australia nel Girone B, quello delle azzurre. Domani sarà in acqua soltanto il primo dei due raggruppamenti, per cui l’esordio dell’Italia avverrà soltanto giovedì. RISULTATI Girone A Ungheria-Francia ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 12-12. Setterosa ripreso da Megens nel finale : Arriva il primo pari dopo i due successi di ieri per il Setterosa nel Torneo di Rotterdam: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile nel primo pomeriggio odierno pareggia con le padrone di casa dell’Olanda per 12-12 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico, potendo così portare a casa la rassegna vincendo con la Spagna domani alle ore 10.30. Nella gara contro le olandesi si mettono in mostra Avegno e Garibotti, ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Olanda-Italia 11-13. Determinante il poker di Garibotti : Secondo match odierno e seconda affermazione nel Torneo di Rotterdam per il Setterosa: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, dopo aver superato in mattinata la Spagna per 11-9, batte in serata le padrone di casa dell’Olanda per 13-11 restando in testa alla classifica di questo triangolare atipico a punteggio pieno. Rivincita domattina alle ore 11.30, poi le azzurre giocheranno l’ultima gara mercoledì alle ore 10.30. Nella ...

Pallanuoto femminile - Torneo di Rotterdam 2019 : Italia-Spagna 11-9. Elisa Queirolo festeggia le 200 presenze con una doppietta : Terminato il collegiale tra Italia, Olanda e Spagna, scatta il Torneo di Rotterdam, triangolare di Pallanuoto femminile che vedrà le formazioni giocare quattro match in tre giorni di sfide: ad inaugurare il triangolare atipico questa mattina Italia-Spagna, match concluso con la vittoria azzurra per 11-9, nella quale è decisivo il 3-0 rifilato alle iberiche nell’ultimo quarto. Sugli scudi per l’Italia capitan Elisa Queirolo, che mette ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Ungheria Universiade-Italia 8-14. Il Setterosa chiude con due vittorie ed una sconfitta : Il Setterosa chiude la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile con due vittorie ed una sconfitta: a Budapest, nella terza ed ultima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha battuto per 14-8 l’Ungheria Universiade, selezione che prenderà parte alla rassegna che scatterà a Napoli ad inizio luglio. Ancora sugli scudi per la Nazionale di Fabio Conti Roberta Bianconi, autrice di una tripletta, con ...

Mondiali Pallanuoto 2019 : calendario Italia maschile e femminile : Mondiali pallanuoto 2019: calendario Italia maschile e femminile Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali pallanuoto 2019. Quello maschile, giunto alla XVII edizione, inizierà il 15 luglio e si concluderà il 27, mentre la XIII edizione di quello femminile si disputerà dal 14 al 26 luglio. LEGGI ANCHE: Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri Mondiali pallanuoto: Italia maschile Sorteggiati a ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Olanda-Italia 10-8. Setterosa sconfitto all’esordio in Ungheria : Il Setterosa inizia con una sconfitta la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile, scattata oggi a Budapest: nella prima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha ceduto per 8-10 all’Olanda, che ha così vendicato la sconfitta patita nella stessa piscina ad inizio mese nella Super Final di World League. Decisivo nella sfida odierna il secondo periodo, con il 4-0 stampato dalle ragazze di Havenga ...